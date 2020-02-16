【武漢肺炎】港家庭三代人滯留湖北24日　藥物短缺糧食不足急求助

武漢肺炎疫情肆虐，湖北省武漢市首先於上月23日宣布封城，隨後多個省市亦有封城措施，目前有約2,200港人滯留在湖北。《香港01》聯絡到仍在荊州鄉下的港人劉女士，她表示一家四口由年三十起滯留，今日已經是第24日。她多次撥打港府熱線求助，惟至今仍未聯絡得上。隨着時間過去，糧食逐日減少、藥物又早已吃完，一家基本上日日食清菜、白粥，她指小區內「一架私家車都冇，所有舖頭都冇開門」，形容如同世界末日。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國約六萬人確診▼

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撥港府熱線求助不果

50歲的劉女士一家四口，連同外傭上月20日（年廿六）回荊州（與武漢西南相連）過年，原打算初五便會回港。然而，武漢於年廿九宣佈封城，鄰近荊州市亦相繼於翌日實施封閉管理。劉形容當時心情十分徬徨，和女兒、女婿三人不斷打港府熱線1868求助，又曾嘗試向駐當地辦事處求助，「由朝打到晚，完全無人聽。」滯留超過三周，至今仍未聯絡到港府。

劉女士一家四口，連同外傭上月20日回荊州過年。（受訪者提供）

指小區蕭條 所有店舖都無開

疫情嚴峻，他們一家自年初一起便沒外出過，整個小區更是完全蕭條，如同「世界末日」，「一架私家車都冇，所有舖頭都冇開門。」最令她無奈是「心入面冇底」，糧食逐日減少，現時幾乎每餐只吃粥、白菜，「一啖肉都冇，又冇雞蛋」，料家中食材只剩下數日份量，之後靠鄰舍、親戚接濟。

原是哮喘患者 藥物短缺

患有哮喘的劉女士表示，所帶藥物份量早已耗光，又趕不切回港覆診。她直言，每日皆是活在惶恐之中，「瞓都瞓唔到，又唔敢出去，唔知空氣入面有冇菌。」。她最希望，政府盡快接滯留內地的港人返港。其女兒接受訪問時，亦感到十分無奈：「無諗過會封咁耐，以為封幾日。」她指收入嚴重受到影響，又擔心就讀K3的兒子趕不上復課前回港，期望香港政府為滯留的港人提供足夠物資、藥物。

劉女士透露，現時幾乎每餐只吃粥、白菜、蘿蔔，「一啖肉都冇」。（受訪者提供）

工聯會接近百求助



收到劉女士一家求助的工聯會立法會議員陸頌雄指，政黨在這一星期接到近百滯留在內地的港人求助，當中主要在湖北及深圳。陸指，有人在湖北太久感到有「壓力」，如部分人原需回港工作，現時收入大收預算。亦有一家大小滯留在湖北，擔心兒童抵抗力低，容易受感染，影響到情緒。除了情緒緊張，有些人甚至面對藥物不足問題。陸頌雄指，希望政府先處理特急個案，並運送物資予有需要港人。