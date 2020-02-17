【武漢肺炎】印傭冒買家騙逾5000口罩　官形容「發瘋」　判囚4周

武漢肺炎令全城搶購口罩，有印傭上周五涉向速遞公司假冒兩名買家，騙取5500個口罩，其後疑以逾7000元轉售其中2000個口罩。她今（17日）於屯門裁判法院承認兩項欺詐罪，辯方求情稱她是為了父親的手術費犯案。裁判官水佳麗形容被告「發瘋」，並指在這艱難時期理應互助互愛，而非去搶、去騙。她判被告入獄4星期，並賠償1.2萬。

被告Masriki（35歲）在港任職家傭，今由當值律師代表。她承認兩項欺詐罪；控罪指她於2月14日在銅鑼灣中心2樓的店舖「Anny Express」，以欺騙手段向店員訛稱是SRI-YATIN及ITA，而不誠實地取得前者的2000個口罩及後者的3500個口罩。

被告Masriki今在屯門法院被判囚4星期，和賠償1.2萬。

求情指為父親醫療費犯案

控方稱被告過往無案底，其中2000個口罩已還給所屬公司，被告會向另一公司賠償1.2萬元。

辯方求情透露被告在印尼育有一12歲兒子，被告因90歲的父親需要做手術，為了醫療費才會犯案。她當日拿取自己的包裹時，剛巧從其他貨物的包裝認出外科口罩，才拍下資料假冒他人取得口罩。被告深感後悔，願意賠償。

官指艱難時期應互助互愛 非搶掠詐騙

裁判官質疑，因財困而犯案的被告如何賠錢。她形容被告「發瘋」（out of mind），並訓示她在這艱難時期理應互助互愛，而非搶掠詐騙。辯方表示，其俗稱「包頭」的扣押物品中有9000現金，若法庭讓她取回手機，她可請朋友代賠3000元。

裁判官最終判被告監禁4周，並賠償1.2萬。其中9000元從「包頭」扣除，如她未能在一個月內繳付餘下的3000元，則須再囚10日。

兩度冒認 取得口罩

案情指，兩名印傭上月中從家鄉訂購口罩，她們並不認識被告。當日早上10時半，被告假冒其中一人，店員信以為真，遂把裝有2000個口罩的包裹給她。半小時後，被告向店員展示另一包裹的發貨人資料，再取得3500個口罩。中午12時，真正的買家到店取貨不果，當時在店內的被告被截查。

警方調查指，有人報稱10時半左右在附近以7140元從被告購得2000個口罩，該批口罩原值4000元，現已歸還買家。被告警誡下承認因貪心犯案，又指另外一批口罩已給予一名印尼女子，兩人已無聯絡。

案件編號：TMCC175/2020