【武漢肺炎】的士小巴業向司機派口罩、消毒噴霧　陳帆親自洗的士

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，的士及小巴業界今日﹙17日﹚舉行「的士小巴抗疫大行動」啓動禮，在港島、九龍及新界的12個專用石油氣站，向業界司機派發「抗疫愛心包」，內有消毒噴霧劑一枝、一個醫護口罩及抗疫單張。 活動期間，運輸及房屋局局長陳帆等出席的官員，即場清潔的士車廂。

▼的士小巴業抗疫 陳帆洗的士▼

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的士及小巴業界今日在中環愛丁堡廣場舉行「的士小巴抗疫大行動」啓動禮，運輸及房屋局局長陳帆、民政事務局副局長陳積志、運輸署署長陳美寶等亦有出席。儀式結束後，陳帆等一眾官員一同清潔的士、小巴車廂。

大會表示，「的士小巴抗疫大行動」旨在推動及協助前線的士小巴司機恆常為車廂清潔及消毒，保持車廂空氣流通和注重個人衛生健康，具體內容包括開車前後勤洗手，打開車窗氣流通，戴實口罩防飛沫，消毒車廂驅病毒。

另外，行動會在今周內，於港島、九龍及新界的12個專用石油氣站派發「抗疫愛心包」，內有消毒噴霧劑一枝，醫護口罩乙個及抗疫單張。另外，全港亦會設立多個補充點，司機可以補充用完的清潔劑。

立法會交通事務委員會主席易志明表示，理解市民為防受感染會減少出外，但認為部分社會活動仍難以避免。 為增加市民對公共交通工具的信心，他表示業界會做足防疫措施，希望盡快雨過天晴。