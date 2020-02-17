彩虹站附近再增一人染退伍軍人病　72歲長期病患男住坪石邨金石樓

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，彩虹站附近的退伍軍人病群組個案再增1宗，累計涉及12個住在附近的病人。 新增患者是72歲男病人，有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓。病人的樣本證實對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性反應。中心透露，該病人於2月4日出現病徵，潛伏期內沒有外遊，正繼續調查個案。

衞生防護中心指，正調查一宗涉及十二名病人的退伍軍人病群組個案，10男2女病人年齡介乎65至84歲。

今日新增的一宗個案，患者是一名72歲男病人有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓。病人的樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性反應。

衞生防護中心發言人稱，流行病學調查發現，該名病人於二月四日出現病徵，潛伏期內沒有外遊。中心人員正跟進採集環境及水樣本進行化驗，並繼續調查個案。中心又提醒市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

中心早前指，彩虹站有淡水冷卻機退伍軍人桿菌超標，已即時停用。