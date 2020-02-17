彩虹站附近再增一人染退伍軍人病　72歲長期病患男住坪石邨金石樓

社會新聞
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衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，彩虹站附近的退伍軍人病群組個案再增1宗，累計涉及12個住在附近的病人。

新增患者是72歲男病人，有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓。病人的樣本證實對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性反應。中心透露，該病人於2月4日出現病徵，潛伏期內沒有外遊，正繼續調查個案。

衞生防護中心指，正調查一宗涉及十二名病人的退伍軍人病群組個案，10男2女病人年齡介乎65至84歲。

今日新增的一宗個案，患者是一名72歲男病人有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓。病人的樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性反應。

衞生防護中心發言人稱，流行病學調查發現，該名病人於二月四日出現病徵，潛伏期內沒有外遊。中心人員正跟進採集環境及水樣本進行化驗，並繼續調查個案。中心又提醒市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

中心早前指，彩虹站有淡水冷卻機退伍軍人桿菌超標，已即時停用。

第1宗：66歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨白雪樓

第2宗：76歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨白雪樓

第3宗：67歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨綠晶樓

第6宗：84歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨錦雲樓

第7宗：72歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨金碧樓

第11宗：82歲男子，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨金漢樓

第4宗：79歲男病人，他有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓

第5宗：76歲女病人，她有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓

第8宗：72歲女病人，她有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓

第12宗：72歲男病人，他有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓

第10宗：72歲男病人，他有長期病患，居於觀塘坪石邨鑽石樓

第9宗： 65歲男病人，他有長期病患，居於九龍城啟晴邨滿晴樓

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