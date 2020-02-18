彩虹站退伍軍人群組個案增至14宗　消防宿舍住戶中招

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布，彩虹站附近的退伍軍人病群組個案再增2宗，累計涉及14個住在附近的病人，當中6人住坪石邨，另外有6個病人住彩虹邨。 最新增的兩宗個案均有長期病患，分別涉及一名居於觀塘坪石邨紅石樓的94歲男病人，以及一名居於牛池灣永定道22號消防已婚人員宿舍2座的52歲女病人，兩人在潛伏期內沒有外遊，中心正調查個案。

衞生防護中心透露彩虹站附近的退伍軍人病群組個案，再增兩人染病，累計共涉及14名病人，包括11男3女，年齡介乎52至94歲。

新增的94歲男病人，有長期病患，居於觀塘坪石邨紅石樓；另一名是52歲女病人，有長期病患，居於牛池灣永定道22號2座，該處所正是消防已婚人員宿舍。

兩新增患者無外遊

病人的樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性反應。衞生防護中心發言人透露，流行病學調查發現，該男病人及女病人分別於2月6日及1月28日出現病徵，兩人在潛伏期內沒有外遊。中心人員正跟進採集環境及水樣本進行化驗，並繼續調查。

衞生防護中心分別於二月一日、二月三日、二月六日、二月七日、二月十日、二月十一日、二月十三日及二月十七日公布一宗的退伍軍人病群組個案，患者詳情如下：