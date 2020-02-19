【武漢肺炎・2.19疫情】港65人確診　防疫抗疫基金加碼至300億

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港累計已錄得65宗確診個案，其中2人死亡。 停泊於日本橫濱的郵輪鑽石公主號，有53名港人乘客確診染病，而港府第一架包機將在周四早上約6時，抵達香港機場。 政府向立法會財務委員會提交文件，指防疫抗疫基金會加碼至300億，並於周五討論撥款申請。

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【22:55】政府向立法會財務委員會提交文件，於周五會議申請開立300億元撥款，成立防疫抗疫基金，應對新型冠狀病毒疫情，並向受疫情重創或受防疫抗疫措施影響的企業及市民提供協助或援助。

值得注意是，當局擬為醫管局撥款47億元，另預留15億元支援本地生產口罩。而全球搜購PPE保護衣，則預留10億元。此外，基金中會有1.5億元用於成立緊急狀況預警系統，而家居隔離方面亦會撥款5000萬支援，主要用作增產用於檢疫的「電子手環」。

衞生防護中心呼籲，於2月14曰早上9至1時，曾到海天花園酒家(圖左)一樓用膳的市民，如有病徵應立即通知衞生署。(余睿菁攝)

【22:11】衞生署衞生防護中心公布，截至今日晚上八時，中心正調查三宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港確診個案累計65宗。

換言之，今日下午公布的兩宗初步確診個案、居於小西灣邨的夫婦，都已正式確診。

此外，中心亦指，太古城診男病人的外母，亦已確診，她與曾於2月14日早上9時至11時期間，於屯門三聖街5號海天花園酒家1樓用膳。衞生署呼籲曾於上述時段到訪海天花園酒家1樓的市民，如果於稍後出現相關病徵，致電衞生防護中心熱線。

【21:48】國泰航空派出兩班包機前往日本，準備接載滯留於鑽石公主號的港人。國泰早前發內部電郵，指於包機上的機組人員，回港後毋須隔離，可於翌日繼續上班。不過，國泰今晚改變說法，指相關的機組人員，回港後會安排他們放假14天。

【21:45】在日本橫濱，一批可離開鑽石公主號的港人，正式步離郵輪。入境處職員會為他們核對證件及身份，並會檢查體溫、整理行李等等，然後會安排他們上車離開，前往機場。

【21:10】跨國建築工程事務所巴馬丹拿集團（P&T Group），有兩工程師確診患有新型冠狀病毒，首名確診工程師的妻子及外母亦同樣確診。牛津大學出版社表示，上述的工程師妻子於出版社內任職，並於九龍灣一號九龍辦公室工作，現已暫停開放所有辦公室至本周五（21日），並要求員工在家工作。

【21:05】政府表示，首批在「鑽石公主號」郵輪上的香港居民民，明日（2月20日）乘坐專機回港，預計上午六時抵達香港國際機場。

【19:50】賽馬會宣布，於2月23日在沙田馬場舉行的賽事，除練馬師、騎師、當值董事及相關職員外，只會容許有馬匹出賽並已預先在馬主廂房訂座的馬主進入馬場。沙田馬場只會開放3樓的出賽馬匹馬主廂房及部份6樓的馬主廂房，馬主廂房1樓及賞駿台將會關閉。

當天賽事不設馬場雙邊投注服務，沙田會所亦不會提供投注服務。所有顧客在進入馬場前須接受體溫檢查，亦勸喻顧客在場內佩戴口罩。

全港所有場外投注處以及電話投注熱線已暫時停止服務。

【19:24】保安局副局長區志光在日本見記者，他表示穿上有350多名香港人，確診是50多人，我們掌握30多名緊密接觸者。剩下的人，入境處已成功接觸，超過230香港居民願意選擇包機回港，16人現階段拒絕包機，其他人表示未決定。他呼籲未決定的人，乘搭包機回港。他又表示，除了今晚（20日凌晨）有包機外，明日有另一班包機。

區志光指，船上46名香港居民獲准離開，6名在崎玉縣隔離的港人完成隔離，一共有52人可以離開，其中45人選擇包機，另外7人將自行離開。他表示若這7人希望離開，可以聯絡搭明日的包機。

【18:15】新公務員工會在政府總部公民廣場外集會，表達對政府於是次抗疫政策上的不滿，並為一眾前線抗疫團隊打氣。集會已獲不反對通知書。

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▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

中國駐日本大使館表示，與外交部駐香港公署、香港特別行政區政府有關部門緊密協調，特區政府將派包機撤離中國乘客前往香港。（中國駐日大使館網站）

【17:30】曾泊岸香港的威士特丹號有一個旅客落船後確診新型肺炎，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，根據船公司及入境處的資料，該船有36個港人，目前已追蹤到24人，當中18人在香港，無病徵，另有4人目前在柬埔寨，其餘12人仍在追蹤中。

【17:16】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，目前本港有60多宗新型肺炎個案，就跟進患者的關係、地址或其他情況，暫時當局都可以應付到，就警方已備有「超級電腦」可作疫情追蹤分析，張竹君表示已跟警方溝通，該系統隨時可用，假如本港個案增多、「關係錯綜複雜得好緊要，會請求他們幫忙。」

【16:52】中國駐日大使館表示，郵輪鑽石公主號乘客開始分批下船。在中央政府的統籌下，經中國駐日本大使館、外交部駐香港公署、香港特別行政區政府有關部門緊密協調，特區政府將派包機撤離中國乘客前往香港。首架包機將於2月20日凌晨1：45從東京羽田機場起飛。

【16:45】張竹君回應提問稱，本港新增兩個初步陽性個案，患者是一對夫婦，住在小西灣邨瑞滿樓，2月12日起咳、有痰。兩人無外遊，丈夫68歲，太太70歲。先生病發後活動無特別，平日有晨運；太太初一、十五有去佛堂。

【16:40】劉家獻醫生表示，第2宗死亡的70歲男病人本身有慢性病，糖尿病及高血壓，腎功能不好，今早情況轉差，7點22分離世。個案轉介死因庭研究。

【16:38】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，今日再多一名患者出院，他是本港第5宗個案，63歲男患者。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，太古城患者的83歲外母確診新型肺炎，她住屯門海景花園一座。

【16:16】消息指，再多二人初步確診新型冠狀病毒肺炎，為一對住小西灣邨的夫婦，男68歲、女70歲。

【15:23】屯門醫院一名進行骨科手術的婆婆，初步確診新型冠狀病毒肺炎，11名醫護人員需要隔離和接受檢測。消息指，11人醫護檢測結果全部呈陰性。

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【14:30】港人陳先生的父親，16日確診新型冠狀病毒肺炎，正在千葉東醫院留醫。他表示父親住在有六個病床的病房，有一個洗手盤，只提供凍水。16日入院時，只有他與另一確診港人鄭先生入住，之後有多四名日本籍的確診人士入住。病房並無任何隔離設施。

他表示父親住院四日，並無任何藥物治療，他問過香港的醫生，情況令人擔憂。而他的媽媽是密切接觸者，一直在郵輪房間內，沒有窗口，多日來無人清潔和消毒。

陳先生的媽媽檢測結果呈陰性，但是密切接觸者，她引述緊密接觸者不能回港。陳先生有疑問是哪個部門決定緊密接觸者能否回港，他希望港府可以派包機將緊密接觸者回港，就算不能回港，亦可以立即離開已經是疫區的郵輪，到單獨地方隔離。

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼

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【09:45】瑪嘉烈醫院發言人證實，一名70歲確診感染新型冠狀病毒的男病人，因病情惡化，今早在瑪嘉烈醫院離世。詳情會於今日記者會公布。

【09:20】消息指，本港再添一死亡個案。據了解，該名70歲男子，獨居於石籬二邨。患者於2月12日在家跌倒，被送到瑪嘉烈醫院急症室，入院時報稱已氣促及有痰超過10日，後確診患上新型肺炎。他入院後需要接受插喉、注射強心針及使用腎臟替代治療。患者入院時報稱自己不曾離港，醫護人員與入境處核對紀錄，發現他在1月22日或之前，曾經即日往返落馬洲。他在今晨離世。

▼鑽石公主號爆發武漢肺炎▼

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【08:00】截至間周三（19日）上午8時，全國確診病例74240宗，死亡人數超過二千，累計2005人不治，疑似病例6242宗，治癒病例14274宗；在重災區湖北，確診病例61682宗，另外再多132宗死亡病例，累計增至1921人死亡，9128人治癒。

【00:25】本港再多2名確診病人康復出院，累計有4人已經出院。衞生防護中心早前透露，出院的分別是編號第6宗及第14宗的病人。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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▼官方「強制自我檢疫問與答」▼