【武漢肺炎】廁所傳臭氣高危　建造業工會指出四項喉管注意事項

爆發自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，日前長康邨康美樓有住户因私自改裝接駁糞渠的排氣管導致播毒，惹起公眾關注。 香港建造業總工會與香港喉管從業員總會今日（20日）召開記者會，指日前曾巡查屯門山景邨，當中不少單位的排氣喉均被切斷，而去水位有漏氣的情況。他們指若廁所經常有臭味，或因喉管有問題。

香港建造業總工會今日召開記者會，指出四項針對廁所喉管注意事項。（張嘉敏攝）

香港建造業總工會及香港喉管從業員總會於本周日（16日），巡查屯門山景邨約100户單位，發現廁所喉管的三大問題。香港喉管從業員總會主席趙建強稱，不少單位坐廁的去水渠接駁位出現老化情況，導致有臭氣滲入屋內；不少也出現類似長康邨康美樓涉事單位情況，改裝座廁後切斷排氣管。此外，他說有住户將浴缸改成企缸後，拆去隔氣彎管導致水封流失，有機會散播病毒。他又說，根據過往經驗，不少人於安裝洗衣機時會拆走去水位的隔氣彎位，同樣有機會令病毒散播。

他建議如市民的廁所經常傳出臭氣，可試觀察外牆喉管有否出現切斷的情況，及打橫氣喉會否高於直喉的分叉位。不過由於難用肉眼觀察，應找合資格的人士檢查喉管。他又指，住户可考慮加裝「頂通隔氣」於企缸去水位，可防止水封流失及方便清潔。

+ 5 + 4 + 3

工會指出隔氣彎管及排氣管，目的為阻隔臭氣及保存水封，市民應經常進行檢查。他們指出若市民發現排氣管出現破裂或引導病毒污染室內環境；如隔氣彎管及排氣管的接駁口曾經使用玻璃膠、英坭等，均容易出現破裂及脫落，要盡快更換。

此外，若排氣管被拆卸及封閉，會失去水封作用，增加感染機會。他們又稱，若坐廁由高水箱轉為低水箱，有機會更換隔氣彎管及排氣管的位置，令其失去保存水封的功能。