【武漢肺炎】區議員收250市民投訴賣口罩騙案　涉款4.4萬元

武漢肺炎疫情在全球持續擴大，社區人心惶惶，正當全城瘋搶購口罩之際，亦出現相關騙案。民主黨深水埗區議員袁海文今日（20日）表示，近日共收到250名市民訴，指經網站「健康生活」購買口罩後，懷疑遇上騙徒取款後根本無口罩賣，涉款超過4.4萬元，他今日陪同受害人到深水埗警署報案，要求警方介入調查。

民主黨深水埗區議員袁海文今日（20日）表示，近日共收到250名市民經網站「健康生活」購買口罩，懷疑騙徒取款後逃之夭夭，涉款超過4.4萬元。（張浩維攝）

袁海文表示，涉事事主早前在Facebook見到有關賣口罩的廣告，內容指每人限購兩盒80港元一盒的日本口罩，預計一至兩星期內有貨，即約2月中至月尾會有貨。

他續指，事主們以whatsapp聯絡騙徒後，其後在網上以PayMe、轉數快或銀行過數等方式即時付款，付款後會隨即收到騙徒的確認訊息，並指會於指定日期以快派型式發貨。

口罩預期到貨日 Facebook專頁已剛除

唯事主們即使等待至指定日期後，仍沒有收到任何消息，其後嘗試再聯絡騙徒時，更發現當日購買口罩名為「健康生活」的Facebook專頁及騙徒whatsapp等紀錄已被刪除。

不少事主早前在社交平台Facebook見到有關口罩的廣告，內容指毎人限購兩盒80港元一盒的日本口罩，預計一至兩星期內有貨。（張浩維攝）

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其中一名受害人A小姐表示，2月11日在「健康生活」Facebook見到賣口罩的廣告，她稱因家人曾向她表示家中沒有口罩，故在半信半疑情況下向騙徒表示要購買兩盒口罩，其丈夫隨即轉帳160元。A小姐指落單後曾懷疑網站真偽，但她直言「嗰吓真係好心急，婆婆都話冇哂口罩，就買咗兩盒。」

事後A小姐指感心有餘悸，及後在一些口罩騙案群組發現「健康生活」屬假網站，更有網民呼籲不要再購買口罩。A小姐便立即以Whatsapp聯絡賣家，她指當時賣家向她確認訂單，又指會在2月15日會有人聯絡買家，並在17日發貨，更指「買咗緊係有啦，唔係做乜叫你入錢。」

惟A小姐指於2月12日欲在聯絡賣家時，便發現賣家已失去聯絡，「健康生活」的Facebook專頁及whatsapp等紀錄已被刪除。她稱當日曾到何文田警署欲查詢受騙後報案詳情，惟警署警員卻叫A小姐等待至17日的發貨日期，再於18日到警署查詢或報案。

A小姐發覺受騙後，設立「健康生活買口罩受騙」Facebook專頁，希望聯絡更多受害人，直言「其實160蚊我冇咩？唔係錢嘅問題，食個飯都冇啦，但唔可以俾佢繼續係到扼人。」今日便與區議會袁海文和數名受害人到深水埗警署報案。

協助受害人的袁海文同日陪同受害人到深水埗警署報案，要求警方介入調查。（張浩維攝）

袁海文提醒市民，網上購買口罩應非常小心，由於現時口罩貨源緊張，市民容易因避免錯過購買口罩而降低戒心。他建議市民如非可靠或有良好紀錄人士售賣口罩，應盡量選取信用卡或Paypal等付款方式，當發現有問題時能夠更易取回款項。

另外，袁海文認為警方跟進口罩騙案的方式欠缺效率，不少市民到警署報案時被拒絕落口供或著更遲的日子才再報案，亦出現各警區轉介個案或分工極慢的情況。他認為處理方式未能有效打擊不斷冒起的騙案，亦令很多人不慎受騙。