【武漢肺炎】港鐵凍結今年車費　延長每程減3.3%車費折扣

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港鐵今日（20日）宣布，因應疫情對本港社會各界造成極大挑戰，今年全年港鐵車費不會有實際調整。 立法會鐵路事宜小組委員會副主席、民建聯陳恒鑌表示，對港鐵推出相關措施予以歡迎，期望港鐵於未來能再推出更多措施，與市民共度時艱。

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根據可加可減票價機制，港鐵車費原定今年4月4日結束「程程3.3%車費扣減」優惠，將延續至今年6月底；而「港鐵都會票」、五款「全月通加強版」及「屯門—南昌全日通」亦會維持現行售價至今年6月底。

今年不按「可加可減機制」調整車費

另外，港鐵表示2020／2021年的票價調整幅度，仍有待政府統計處今年首季稍後時間公佈2019年12月運輸業名義工資指數按年變動幅度和其他相關數據後，才可按票價調整機制計算出來。惟港鐵表示，已決定透過車費扣減優惠令港鐵車費在今年餘下時間不會有實際調整。

換言之，使用八達通乘車的票價在2019年1月起至今年底將維持不變。

立法會鐵路事宜小組委員會副主席、民建聯陳恒鑌表示，日前曾與港鐵會晤，要求凍結車費、並提及減免中小型商戶租金。故對於港鐵今日推出相關措施予以歡迎，期望港鐵除凍結車費外，亦能推多更多措施與市民共度時艱。