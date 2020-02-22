催淚彈密集施放區小學山埃二噁英超中大、理大　環團促公開成份

反修例風波下，警方多次密集發射催淚彈鎮壓示威，周邊民居、校園嚴重受影響。有環團去年11月在一間位處警署附近、與催淚彈「放題」街道相距約50呎的九龍區小學抽取泥土樣本，化驗有毒污染物濃度，發現山埃、二噁英及多氯聯苯濃度均高於曾經歷校園激烈衝突的中大及理大，但無超出環保署的安全紅線。 環團提醒，二噁英是致癌物，難以自然分解及可在體內積聚，又批評政府和警方一直拒絕公開催淚彈成份，致學界及公民社會無法檢測及預算相關的環境及長遠健康風險，欠香港人一個交待。警方表示，警方醫學顧問稱催淚煙不會對人體造成不良影響。

小學十位師生不適 包括懷孕職員

一間位於九龍區、不便披露校名的小學自去年十月起，校園附近常爆發警民衝突，更曾有催淚彈在校門前爆破，其後約有十位師生出現紅疹、皮膚紅腫、肚痾等不同徵狀，包括副校長和孕婦教職員，有教職員表示「早上皮膚出紅點，晚上整塊面腫晒」。校長又稱，校園多了不尋常的動物屍體，除了死雀，「平時間中先有一隻死老鼠，但停課期間（則去年11月18日）卻一次過發現五隻。」

濃度高於中大理大 仍在安全範圍內

環保團體綠惜地球在去年11月22日，按環保署採樣標準，在校內四個不同位置採集共七個土壤樣本及進行有毒污染物化驗，並交給認可化驗所進行濃度測試，發現每克樣本的二噁英含量介乎0.01至0.8毫微克，每公斤泥土含低於5毫克山埃，以及低於1毫克多氯聯苯，後者扣除含水量影響後，符合安全標準。上述三種污染物濃度均較中大及理大警民衝突後土壤化驗結果高，但無超出環保署的安全紅線。

衝突數月後師生身體再無不適

綠惜地球項目主任劉兆朗表示，催淚彈釋放的污染物在土壤表面停留時間較長，故選擇化驗泥土及有代表性地點，則鄰近催淚彈「放題」地點的學校。他稱，該校附近沒有焚化爐、紙紮店，校內亦沒有人吸煙，事隔數月後（則衝突緩和時期）校方指師生身體再無不適，也沒發現不尋常的動物屍體，相信有關污染物來自催淚彈。他指出，即使二噁英在人體積聚濃度或少得無法檢測，但未知多年後對健康影響，故認為政府必須公開催淚彈成份，否則無法檢測及預算相關的環境及長遠健康風險，以及進行土地污染整治。

環團已建議校方移除接近「放題區」的園圃表土， 又認為警方過度及有違安全守則發放催淚彈，對人體和生態均可帶來負面影響，有必要恪守專業守則。

環團用清潔玻璃盒裝土壤樣本，再包保鮮紙及低溫保存。（綠惜地球提供）

警方回覆指，根據供應商提供資料、一些醫學文獻及網上公開資料，吸入催淚煙不會對人體產生永久傷害，在中大及理大校園使用過催淚煙地方並無發現二噁英含量超標；雖然催淚煙於燃燒過程中有機會釋放極度微量的氰化氫氣體，但警方醫學顧問表示不會對人體造成不良影響。 發言人表示理解公眾對催淚煙成分及安全性關注，但市民亦需了解詳細產品成分屬生產商的內部敏感資料，警方不便透露，重申所有武力使用都是經周全考慮而作出的審慎決定。