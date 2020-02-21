【武漢肺炎】法庭下周繼續有限度運作　只處理緊急聆訊

本港的新冠肺炎疫情持續，司法機構自上月29日起已把一般聆訊延期，法庭只處理緊急及必要的案件，不少案件都需另訂審期，如佔中九子上訴案。而司法機構今(21日)宣佈，原訂於下星期的的所有聆訊，一般將延期至另行通知的日期，但會繼續處理緊急和必要的聆訊。而緊急和必要的聆訊，將包括頒發急需處理或關乎公眾重要性案件的判詞。

指現時的延期屬前所未見

司法機構指，現時的一般延期安排及其持續時間都屬前所未見，理解此安排對法庭日常運作和事務所帶來的影響，以及可能令法庭使用者及公眾人士引起的關注。

而法庭處理的緊急及必要案件，將包括新羈押案件、緊急和必要的刑事事宜（包括保釋相關聆訊及判刑聆訊）、就急需處理或涉及重大並關乎公眾重要性的案件發下判詞，以及其他向法庭提交的緊急申請。

此外，在切實可行的範圍內，法庭將透過書面方式處理案件事宜。

進入法院的人士需接受體溫檢驗。(李慧娜攝)

以滾動方式處理 已於隨後兩星期排期的案件

為有效處理更多的緊急和必要的事宜，司法機構會採取多項措拖，包括法官及司法人員將積極主動地管理延期期間内的案件，及以滾動方式處理已於隨後兩星期排期聆訊的案件，並以書面方式向訴訟各方作出指示。而處理民事案件的法官，在可行的範圍內，透過書面方式致力處理法庭事務及各項申請，特別是非正審申請。

司法機構又指，在公共衞生情況許可時，各級法院和審裁處將恢復法庭程序。他們將採取分批進行和循序漸進方式，以確保有秩序恢復運作。而相關訴訟各方都會收到清晰的通知，也會有足夠的時間為其案件作準備。

據悉， 粉嶺、東區及屯門三個裁判法院，將分別於下周一、三及五開庭，以處理急須上庭的案件，星期六會如常開3個裁判法院處理新提堂案件。