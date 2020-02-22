【鑽石公主號】增至68港人確診　第三班包機凌晨接非緊密接觸者

停泊在日本橫濱的鑽石公主號郵輪，確診俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎港人增至68人，港府第二架包機今日早上從日本返港，但仍有港人滯留船上。保安局局長李家超指，今日港府將派第三加包機到日本，凌晨1:45起飛，接載仍滯留船上、非密切接觸者港人返港。

保安局局長李家超指，今日凌晨84位在鑽石公主號的乘客乘搭港府包機回港。當中82位是香港居民，2位澳門居民。82港人送到駿洋邨檢疫，2名澳門人由機場直接送返澳門。18名乘客因為名單有誤不能上包機，包括17名港人，1名澳門人。17名香港人送到駿洋邨檢疫，澳門人就由澳門政府安排乘車返回澳門。

今日會安排第三班包機回港，明日凌晨1:45起飛。會接所有非密切接觸又獲離船的香港人，預計人數不多。今日日本當局會安排所有緊密接觸者到陸上檢疫，包括港人，入境處職員會留在日本協助。仍有100多名港人滯留日本，其中32名是緊密接觸者，另外數十人是非緊密接觸者。

2月22日，保安局局長李家超、食衛局局長陳肇始見記者，交代第三班日本包機接載鑽石公主號港人。（梁鵬威攝）

食物及衛生局局長陳肇始說，208名香港居民入住火炭駿洋邨。一名鑽石公主號返港的9歲男童發燒，送到威爾斯親王醫院，初步測試呈陰性。有一名68歲返港的乘客，發燒送院。鑽石公主號乘客，一共68港人確診，會留在日本留醫。密切接觸者，積極跟進返工。