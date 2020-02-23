【武漢肺炎】韓國確診急增　居韓港人直擊弘大冷清　衛生意識低

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」（新冠肺炎）疫情在全球繼續蔓延，韓國近日確診人數幾何級增加，截至昨晚（22日）累計病例增至433宗。目前有不少港人在當地讀書、工作假期或旅遊，有在首爾工作的港人指出，當地最旺、每逢周末均聚集大批年輕人的弘大地鐵站一帶，昨日（22日）水盡鵝飛，十分冷清。 市面也出現搶購白米等糧食情況，但相比大爆發的大邱地區，首爾搶購情況不算嚴重。惟同樣出現爭講口罩情況，如本港也有不少使用的KF94口罩，售價急增近兩倍至每個2,000韓元（折算13港元）。 香港疫情同樣嚴峻，受訪的港人原計劃安排在港親人前往首爾暫避，惟見當地也大爆發，已取消計劃，但也無意回港避疫。

昨晚為周末假期，一向歌舞昇平的弘大（弘益大學）街道上顯得冷清。（居韓港人馮家強攝）

韓國疫情因有超級帶菌者到大邱出席當地新天地耶穌教會活動，散播病毒，令數百人直接或二輪被傳染。政府在昨日（22日）早上公布，新增142宗確診病例，其中38人與大邱新天地耶穌教會有關，另外92人與慶尚北道清道郡大南醫院有關。全國累計確診病例增至346宗，首爾則有23，僅次於大邱及慶尚北道兩地區。

韓國年輕人都愛去的弘大，加上旅客慕名而至，每日人流如鯽。（instagram@roamwithliz）

居首爾港人：近日街上僅六成人戴口罩

居首爾的香港人蔡德蕙（Cindy）表示，由疫情剛開始時，由於大部份人認為跟普通傷風感冒分別不大，政府當局雖然有所提醒注意個人衛生，但大多數人的意識不高，街上只有少數人戴上口罩防範，並仍有不少人在街上吐痰，「佢哋見確診者都會醫好，覺得好少事。香港曾出現沙士，我哋嘅想法、意識同佢哋會有大分別。」

蔡小姐提到，近日由於出現較多確診個案，政府於疫症初期曾向國民以電話短訊呼籲注意衛生的情況，現時則加以於市內以海報宣傳，呼籲市民戴口罩、勤洗手及咳嗽禮儀；當地人以往的衛生意識一般，至疫情開始仍有不少人周圍吐痰、少用公筷進食。「近日的確多咗人戴口罩，街上有六成人有戴，比以前多，但其他衛生意識就一般啦，始終係習慣，就算政府官員出嚟公布疫情，有啲無戴口罩，有啲就遮啲唔遮啲，戴錯晒，都無一個好嘅示範。」

近日韓國政府亦街上放置多張防疫海報，內部是呼籲國民戴口罩、洗手需超過30秒及咳的禮儀。（居韓港人Cindy攝）

首爾出現搶購白米等糧食

近日韓國疫情有急劇變化，大邱市短時間內大批市民受感染，蔡指大眾始開始「醒覺」。當地跟香港情況相似的是，近日不少市民大量購入糧食，「佢哋見一個人可以傳咁多人，感受到有幾驚，而家當哋都有開始搶白米等糧食......啲朋友、網民都會話多咗人開始搶米、鮮肉同菜。但見屋企附近仍然大量供應，所以唔太擔心。但大邱市的確有報道話會搶米，情況嚴重啲。」

蔡說，首爾現時有20多人確診，大邱市跟首爾有三、四小時的巴士車程，加上當地非旅遊重點，認為影響不算太嚴重，但由於不少來自大邱的居民會到首都進行抗議活動，故有居民開始有所意識，擔心受到感染，現時已取消相關活動，但對於當地人往返未有阻止。「同埋唔畀呢個教會活動、同多人嘅活動，而首爾市民開始意識到唔好畀當地人去首爾，但政府未有表示要封城。」

居韓港人蔡德蕙Cindy表示，不少公司已向職員作在家工作呼籲。

KF94口罩搶貴近兩倍 不回港暫避​

街上的情況上，蔡說首爾市民現時對疫情有所了解後，以往繁華的街道人流大大減少，昨日周末所見，以往弘大有不少年輕人聚集，昨日卻冷清得多。早前不少港人、內地人「搶購」口罩，當地人由於未太擔心疫情，加上認為戴口罩「不禮貌、不漂亮」而較為抗拒，現時擔心受到感染始購買作防疫，但價格已大幅增加一倍，「其實唔係買唔到，韓國比較興嘅KF94口罩，以往700韓元一個，即港幣5元，而家則2000元（港幣13元），多一倍幾，但搓手液比較多人搶。」

問到她會否因疫情而暫回香港，蔡表示首爾的疫情不嚴重，加上有工作在身，不太擔心，「其實當地公司都有準備，如有需要公司接受員工在家工作，其實還可以。」有見香港疫情嚴重，她早前曾考慮接家人到首爾暫住，現時則放棄想法，也不建議港人前往暫避。

韓國政府以電話短訊通知國民疫情進展及呼籲注意個人清潔。

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