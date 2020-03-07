【新冠肺炎】天台屋住戶求神拜佛8年等上樓　入住駿洋邨變中轉屋

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，香港社會飽受摧殘，港人前路茫茫。 近日捲入隔離營政治旋渦的駿洋邨，本來只是一個即將入伙的普通公屋屋邨，但在天台屋住戶劉太眼中，卻是苦侯了8年的盼望，她坦言為了上樓，時常拜神祈求，近日終於被派到駿洋邨，怎料卻空歡喜一場。「我當日仲同業主講唔租，嗰陣真係好開心。」失去了駿洋邨，但她連入住天台屋的機會沒有，因為租約即將完結，業主因應她即將搬走，早已另覓租客，惟政府最近才提出可入住屯門寶田中轉屋，劉太情緒受盡困擾，更閃過輕生念頭，「（租約）時間又就到，我日日好似渡日如年，真係好無助。」 （疫情蹂躏的香港．系列之一）

一眾駿洋邨準住戶徬徨無助，雖然政府近日表示可選擇入住中轉屋，但劉太說屯門偏遠、單位的環境惡劣，而政府亦從未諮詢他們。（羅君豪攝）

劉太與丈夫居於土瓜灣的天台屋，屋頂以鐵皮搭建，屋內處處都見掉下的石灰，牆身都是斑駁的痕跡，滲水是等閒事，屋內隨時閃現昆蟲爬過的蹤影。這樣的環境，卻是劉太和丈夫居住了9年的家，「夜晚瞓瞓下覺，會有大一塊石屎跌落嚟，可能拜得神多，仲未試過有意外。」劉太如是說。

夢想成真「還神」謝恩

居住環境差劣，劉太時常「拜神」祈求能盡快上樓，即使就算入住凶宅亦不介意，但卻一直沒有消息。在天台屋待了9年後，她終於在去年11月收到房署的信件，獲編配火炭駿洋邨單位，她頓時歡喜若狂，「我拜好多神都係求可以住最新落成嘅駿洋邨，駿洋邨係我第一志願…我周圍打比人，話人知我夢想成真！」

日盼夜盼，終於有一個安隱的家。她更訂了乳豬及雞，到辦事處簽署確認信後，馬上乘車、坐船再搭的士，立即到上環廟宇「還神」。事後又到了駿洋邨附近「考察」，幻想新家的境象。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

+ 15 + 14 + 13

租約正倒數 業主已另覓租客

簽妥文件後，劉太只待2月尾正入伙。可惜天意弄人，她獲區議員告知駿洋邨會改作檢疫中心，「嗰晚訓唔到，只可以自己匿埋喊。」她說，天台屋的租約在4月已屆滿，當時她自以為可以搬走早已向業主表明不續租，業主亦已另覓租客，「當日仲同業主講唔租，嗰陣真係好開心。」

劉太說，政府從沒有接觸他們，消息傳出後，數日後才收到政府的短訊。（羅君豪攝） 批評政府出爾反爾 她批評，當時政府從未親自通知他們，消息傳出後，數日後才收到政府的短訊，亦無職員主動接觸他們。她說，特首林鄭月娥曾表明不用動用未入伙公屋作檢疫中心，形容政府出爾反爾，「點解政府會反口？咁樣點做大事？」 政府後來指出，會向駿洋邨的公屋輪候家庭，發放一次性的6,000元特別津貼。她直言於事無補，「𠵱家劏房租金，已經7,000蚊起跳。」

我只要鎖匙，唔係要6,000蚊！ 劉太

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

萌生自殺念頭

她直言，遊行、示威都試過，但仍然難阻政府的計劃。8年來的希望被毀於一旦，居住在天台屋的她曾打算一躍而下。後來她自覺情緒受困擾，曾到社署求助，但職員只勸喻她申請綜援及在職家庭津貼，「根本就唔係𠵱啲問題！我只係想要返間屋！」

時間又就到，屋又未搵到，我日日好似渡日如年，真係好無助。政府零諮詢、零查詢，根本無一個政府部門幫到我哋。 劉太

劉太說，她從前亦非常支持政府，但經過今次事件及早前的社會運動後，她對政府大大改觀。（羅君豪攝）

駿洋邨上月20日起開始接收鑽石公主號回港的隔離人士，一切已變成不可挽回的事實。一眾準住戶在駿洋邨正式成為隔離營當日，才收到房署通知，聲稱會提供2個安置方案，包括可以選擇入住屯門寶田中轉屋，直至遷入已預配的單位；或取消駿洋邨的編配，重新選擇輪候其他屋邨。

區議員：政府見步行步、拒聽民意

沙田區區議員周曉嵐表示，寶田中轉屋環境簡陋，惟不少駿洋邨準租戶租約已滿，故大部份人只能無奈接受。他強調，政府所有的決定都未曾諮詢準租戶，他們最終只能「被通知」，直言：「對佢哋嚟講，每一日都係精神折磨。」

周曉嵐直言，駿洋邨共有4000多戶，未知中轉屋是否足夠容納所有原已編配的住戶，批評政府所有的措施只是「見步行步」，更未有聆聽民意，他希望官員能盡快與租住戶見面。

駿洋邨被突然改作隔離營，現已開始接收隔離人士。（資料圖片／蔡正邦攝）

租約快滿，劉太再無時間輪候其他屋邨。本來日盼夜盼的「第一志願」，苦候了8年卻變成了中轉屋，惟屯門點地偏遠，她至今仍未知道去向如何。現時等候劉太的，只剩下一張即將到期的租約，以及一堆早前為新居購下的家具及電器。