孔聖堂中學署理副校長被指發表針對警方言論　遭停職調查

孔聖堂中學校董會今日（24日）在Facebook專頁發表聲明，稱該校署理副校長何栢欣近日在網上發表「針對警方貼文」，校董會已成立專責調查小組查明該事件來龍去脈，今日起何栢欣將暫時停職，直至調查小組完成報告。

孔聖堂中學校董會今日在Facebook發表聲明，引來大批網民留言，不滿校方的做法。（Facebook截圖）

孔聖堂中學校董會聲明指，何栢欣副校長是以個人名義在其個人Facebook專頁發表帖文，該文章與學校無關；而該篇帖文發表事前未曾知會校方，或尋求校方許可，稱「屬於個人行為。」

聲明強調，孔聖堂中學及其校董會一直堅守政治不進校門原則，反對暴力及任何違法行為。校董會表示，已成立專責調查小組查明該事件來龍去脈，今日起何栢欣將暫時停職，直至調查小組完成報告。

停職調查惹網民不滿

孔聖堂中學校董會今日凌晨已在Facebook發表聲明，引來大批網民留言聲討校方的做法。相關聲明隨後疑被刪除，今日上午11時40分重新發表，惟網民繼續在帖文下留言表達不滿。

教協引述何 指帖文非原創 只贊同字面表達 無留意另有含意

教協發聲明指，關注孔聖堂中學老師何栢欣於網上貼文一事所發表的聲明，校方表示已成立專責小組調查。據教協了解，何老師在其社交平台所發布的帖文，並非他原創，他在轉貼時只是贊同字面表達的意思，認同應以同心為香港的態度面對現時的疫情，並無留意原來當中另有含意。當他知道文章內含有其他意思時，已即時刪除有關的社交平台，以免造成誤會。

教協促請校方能如聲明中所指，查明事件的來龍去脈和真相，並以公平、公正、符合程序公義的原則處理整件事。視乎老師的需要，教協也會提供協助和法律支援。