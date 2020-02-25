【武漢肺炎】維特健靈夥本地空氣過濾物料專家　生產3百萬個口罩

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，健康產品公司維特健靈周一（24日）表示，會與廣大市民共渡難關，同抗疫症，與本港生產及研發空氣過濾專利物料 MultiH®之廠商百達洋行（Focus）合作生產納米纖維殺菌防毒口罩，初步估計共可生產約3百萬個口罩，首批預計可於3月中推出。

維特健靈表示，作為香港土生土長的企業，公司希望藉著自身製藥專業，率先於本地製造納米纖維殺菌防毒口罩，與市民攜手共渡難關，為香港出一分力，決定借助自身製藥專業，與百達洋行（Focus）改良的一種創新納米纖維物料合作生產口罩，以生產藥物的標準及規格去製造高防護性的口罩，幫助解決市民燃眉之急。

維特健靈稱，有別於坊間口罩的三層設計，納米纖維殺菌防毒口罩除了內外吸水及防水層外，中間的過濾層摒棄了傳統口罩的主要物料熔噴靜電棉，改為採用雙層設計，由大型先進靜電紡絲設備生產的納米纖維網（Nanofiber）。此物料不但比一般口罩使用的超細纖維（Microfiber）更精密糼細及具高透氣性，有效隔絕空氣中更多懸浮粒子及病毒，同時亦加入了能破壞細菌胞膜的醫藥級別物質，具殺菌之效。預計納米纖維殺菌防毒口罩可達美國材料和試驗協會（ASTM）F2100 指標的第一級防護級別，即其細菌過濾效率（BFE）達 95%或以上。

維特健靈說，公司特地於其符合歐盟生產及品質監控標準 PIC/ S GMP 認証的大埔廠房中騰出專業的無塵車間（Cleanroom）作為口罩生產工場。該無塵室的潔淨標準達國際 ISO 8 的製藥用級別，潔淨程度可作生產固體口服藥之用。室內的溫度、濕度、甚至氣流、氣壓及照明系統等均有嚴格指引，部分指標更需由專業人員每天檢查兩次，以達致最高的衛生標準。目前，維特健靈已於生產工場、機器設備、物料採購、人手管理等各方面作好安排，以現有物料計算，初步估計共可生產約 3 百萬個口罩，首批預計可於 3 月中推出。是次計劃內所生產的口罩均只會作捐贈之用或以成本價發售，不作任何牟利用途。