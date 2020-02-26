警去年派142萬張「牛肉乾」　按年大跌三成　推算庫房收入減2億

違例泊車連月來隨處可見，有立法會議員質疑因公眾活動所致，警方需調動大量人手，影響打擊違泊工作。 運輸及房屋局局長陳帆今(26日)書面回覆質詢時指，警務處在去年全年共發出約142萬張俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書，而前年則是202萬張，按年跌近三成。 他提到，自去年6月以來，面對暴力示威者在全港多區大肆破壞，警方人手所限下，去年下半年執法數字按年下跌。但他指近日社會氣氛稍為緩和，全港各警區已重新調配人手，加強執法，去年12月的交通執法數字已見回升。

陳帆指，自去年6月以來，面對暴力示威者在全港多區大肆破壞，警方一直克盡己任，他承認警方人手所限下，去年下半年執法數字按年下跌。(資料圖片)

按運房局提交文件顯示，警務處去年及前年分別接獲19.8萬宗及22萬宗交通擠塞及違泊投訴。至於執法數字方面，去年共發出142萬張「牛肉乾」，前年則有202萬張，即按年減少約60萬張，跌29.7%。倘以每張牛肉乾「最低消費」320元計算，推算庫房收入減少1.92億元。

去年8至11月僅發6萬張牛肉乾

按月份劃分，去年首半年發出的牛肉乾數字與前年情況相若，不過自去年6月反修例示威浪潮起，警方發出「牛肉乾」情況大幅銳減，以6月為例，前年全港共發出16萬張「牛肉乾」，去年則跌至10萬張；前年8月至11月執法數字徘徊16.2萬至17.9萬張宗，相對去年約6萬宗，減幅達170%。

陳帆表示，警方會考慮個別警區整體前線執法人員的人手分布、資源調配，以及區內的交通情況等因素，按實際環境而配置合適人手，加強違例泊車執法工作。市民如發現個別路段出現嚴重違例泊車的情況，以致阻塞交通，可通知警方，警方會盡快作出處理。

他提到，警方一直非常關注違例泊車的情況，並會通過宣傳和教育，改變道路使用者阻塞交通的不良行為，以及透過巡邏和執法，打擊違例泊車。