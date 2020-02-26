【財政預算案2020】捐清光？買口罩？對比高、低收入人士點用一萬

財政司司長陳茂波周三（26日）發表新一份《財政預算案》，最大焦點措施必定是向18歲或以上香港永久性居民派發現金10,000元，預料700萬人受惠，涉款710億元。不過此一萬元的價值，人人不同，《香港01》記者分別到訪18區中，每月入息中位數最高的灣仔區和最低的觀塘區，看看市民打算如何使用。豐儉由人，儘管兩區市民對派錢態度不盡相同，但均擔心會重蹈去年政府經關愛共享計劃派4000元的亂象，苦笑「2047年前拿到已很好」。

市民於灣仔排隊拿取新一份《財政預算案》。（楊榮飛攝）

根據政府統計處資料顯示，全港住戶每月入息中位數最低的地區為觀塘，住戶入息中位數為2.2 萬元，最富有地區則為灣仔區，住戶入息中位數為4.2萬元。記者於灣仔隨機訪問市民，陳小姐直指一萬元金額不算多，而不少市民為購買口罩等防疫物資已耗費不少，如市民要來年才收到款項，憂款項不能解燃眉之急。被問到她會如何用錢，她認為捐給有需要的人比較實際，會考慮幫助無家者或深水埗的露宿者。

陳小姐表示不少市民為購買口罩等防疫物資已耗費不少，一萬元不能解燃眉之急。(楊榮飛攝)

另一名陳小姐則指，近日受疫情影響，大家多留在家中，認為疫情過後大家也可利用該一萬元，外出消費，刺激經濟。她又憶起2011年，時任財政司司長曾俊華向市民派6000元，同樣有人呼籲經濟寬裕人士，將款項捐給有需要的人，因此自己也會考慮。

陳女士呼籲經濟寬裕人士，可考慮捐給有需要的人。(楊榮飛攝)

相對灣仔區，觀塘區居民則較實在。住在翠屏邨一帶的黃婆婆早上未有留意消息，獲記者告知派錢後十分高興，指一萬元算「大數目」，打算用來添置日用品，以及約朋友到茶樓相聚。

育有3名小孩的夏女士斥今次派錢措施來得太遲，未能及時紓緩市民近日所需，慨嘆口罩昂貴，只能購買一些便宜和質量較差的口罩，若收到一萬元或有較多選擇，又可為小孩添置一些合身的衣服。惟一萬元可時才到手都是未知之數，因此不敢亂花錢，認為現時經濟情況下，還是省一點較好。

夏女士指自己育有3名小孩，均未夠18歲，因此派一萬元未能幫助太多。(楊榮飛攝)

無論在灣仔還是觀塘，兩區市民都有共同憂慮，就是派錢的方式和時間，不少人均擔心會再出現「4000元2.0」的情況。政府去年初經「關愛共享計劃」派發4000元，但因手續繁複行政混亂，有人至去年年底仍未收到款項。面對今次派錢，有人笑言：「2047年前拿到已很好」，建議政府要節省行政成本，「最好像曾俊華般直接存入銀行，最快捷最方便」。