【肺炎口罩】狄志遠等設口罩生產線 首批產30萬個 料每周增至70萬

受疫情影響，香港口罩短缺，今日（27日）再有人表示會籌備口罩生產線。新思維創黨主席、香港家庭教育學院總監狄志遠聯同新思維副主席鄭承隆及黃俊瑯，計劃設立口罩生產線，並表明香港人而製作。 狄志遠說，他們本著社會公益的精神生產口罩，首周的口罩量約30萬個，即每天約4萬多個，預計第二個月產量可增至每周約70萬個。他說，日後口罩會免費派發予有需要人士，又會配售予診所、醫護人員等。

狄志遠等人設立口罩生產線，並表明香港人而製作。 （張浩維攝）

香港家庭教育學院說，早前在年初四訂購五台口罩機，首台機器已於本月20日正式交付，並已在24日完成組裝，隨即開始生產口罩，口罩達第二級防護（Level 2）。

鄭承隆指出，首月的口罩量約30萬個，即每天約4萬多個，預計第二個月產量可增至每周約70萬個。學院又稱，已向廠方簽訂可製作1200個口罩的材料合約，部分已付運。

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正等候化驗報告

鄭承隆說，現時口罩供應緊張，為確保口罩的品質，已將口罩成品交由美國及廣州化驗機構進行化驗報告。他說，為了加快供應口罩的速度，未收到報告前亦會分派口罩。

他說，每個口罩成本約1.7元，有人贊助了200萬元，他們亦墊支了400多萬元，未曾打算向政府申請資助。

新思維創黨主席、香港家庭教育學院總監狄志遠（右）聯同新思維副主席鄭承隆（中）及黃俊瑯（左），計劃設立口罩生產線。（張浩維攝）

將免費派發口罩

香港家庭教育學院表示，日後口罩會免費派發予有需要人士，包括由政府的創新辦免費分發予個別行業的前線員工、由安老事務委員會主席林正財免費分發予長者，又會視乎情況分予醫療輪助隊及聖約翰救傷隊。

鄭承隆說，下周四起會分派口罩予創新辦及林正財，讓他們分派給有需要人士，預計每周會預留15萬個給他們。

每個兩元配售

除了免費派發外，每個口罩又會以兩元配售予私家醫生、脊醫學會等，以向診所供應，同時又會與護士協會合作，將口罩供應予醫護人員，此外，他們又會配售予有需要的非牟利機構、透過區議會供應予基層市民。

創新辦總監馮程淑儀（右）都有出席記者會。（張浩維攝）

馮程淑儀否認支持個別政黨

今次的記者會中，創新辦總監馮程淑儀都有出席，被問及是否代表政府支持個別政黨，馮程淑儀說，新思維是智庫而非政黨，鼓勵智庫發展亦是創新辦的工作，只要工作為市民，政府亦會幫助。

狄志遠說，製造口罩是非牟利機構的行為，今次有不同背景的人參與，亦無經濟考慮，「今次咩顏色嘅人，都有一齊支持做好件事。」