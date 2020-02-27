【新冠肺炎】崔俊明：港府洽試用瑞德西韋　若成事首批藥3月中到

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎在港繼續擴散，確診個案已超過90宗，目前仍有65人住院。醫院管理局以三種抗病毒藥物治療病人，內地正進行有關藥物「瑞德西韋」(Remdesivir)的臨床研究，醫管局早前亦指，正與藥廠探討在港做臨床研究的可行性。 瑞德西韋藥廠「吉利德科學」(Gilead Sciences)今天（27日）宣布，正式啟動兩項臨床研究，參與的國家或地區最快可在3月開始進行研究。 而香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則指，以他了解，香港有望參與研究，港府與藥廠已完成磋商，目前只欠正式簽署文件，本周末應可得知是否成事，如果香港能參與研究，第一批藥相信會在3月中運到香港。

瑞德西韋藥廠「吉利德科學」(Gilead Sciences)今天宣布，正式啟動兩項臨床研究。 （藥廠提供）

開發「瑞德西韋」的藥廠吉利德科學今日宣布，啟動兩項「第三期臨床研究」，針對確診患有 2019 冠狀病毒病(COVID-19) 的成人，評估瑞德西韋的安全性和療效。這些研究將在 3 月開始，主要從亞洲國家及其他確診案例較多的國家收納約 1,000 名患者，並於各大醫學中心進行研究，藥廠暫時與香港、新加坡、 南韓、台灣、中國等地有關當局及醫院商討啟動該兩個臨床研究的可行性。

瑞德西韋藥廠「吉利德科學」(Gilead Sciences)今天宣布，正式啟動兩項臨床研究。 （藥廠提供）

兩項研究將會評估靜脈注射瑞德西韋的兩段用藥療程，兩項研究皆以臨床改善作為主要評估指標，研究瑞德西韋的安全性和療效。

第一項研究針對約400 名嚴重臨床表徵的患者，他們會接受5天或10天的瑞德西韋。患者需在第1天接受瑞德西韋 200 mg，之後在第5天或第10天前，每天則需接受瑞德西韋100 mg。此項研究藉由測量發燒和血氧飽和度的正常化，以達到評估瑞德西韋影響的主要目標。

瑞德西韋藥廠「吉利德科學」(Gilead Sciences)今天宣布，正式啟動兩項臨床研究。 （藥廠提供）

第二項研究則針對約 600 名中度臨床表徵的患者，他們會分為兩組，第一組接受5天或10天的瑞德西韋，他們需在第 1 天接受瑞德西韋 200 mg，之後在第 5 天或第10 天前，每天則需接受瑞德西韋 100 mg；而另一組則僅接受標準護理方案，研究員會把兩組患者做比較。此項研究藉由測量每一組參加者於第 14 天出院的比例，以達到此研究評估瑞德西韋影響的主要目標。

吉利德科學補充，研究的費用由藥廠負責，而研究的報告預料最快於5月可以公布。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則指，以他了解，香港有望參與研究，港府與藥廠已完成磋商，目前只欠正式簽署文件，本周末應可得知是否成事。 （資料圖片）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，全球現時有五項與瑞德西韋有關的研究，其中兩項由中日友好醫院在中國湖北省主導，另一項則是美國國立過敏與傳染病研究院近期啟動，而香港有望參加兩項由吉利德科學啟動的研究。以他了解，港府與藥廠已完成磋商，目前只欠正式簽署文件，本周末應可得知是否成事，如果香港能參與研究，第一批藥相信會在3月中運到香港。

崔俊明續指，中度至嚴重的病人適合參加這項研究，「最好係入院時已屬中度至嚴重，因為無用過傳統藥去醫，較易知道瑞德西韋你咪有效。」他稱，用於治療伊波拉病毒的研究藥物瑞德西韋曾治癒一位美國患者，在內地的試驗暫時稍有成效，亦無副作用，相信有更多的數據就可以確定這種藥物的安全性及有效性，第三期臨床研究將有多於300人參與，從統計學來說數據屬於可信。而中國的兩項臨床研究結果預計將於今年4月公布，屆時可以較明確得知瑞德西韋的療效。