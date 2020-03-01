【新冠肺炎】近半受訪僱員本周需回辦公室復工　工會憂增傳播風險

廿四個跨界別工會昨日（1日）訪問了本港逾800名各界人士，約23%受訪者上周獲安排在家工作，少於20%人士需回辦公室，惟未來一周可在家工作的受訪僱員跌至約9%，大幅下跌14個百分點，有約49%僱員則需回辦公室工作。 跨界別工會認為，隨政府帶頭實施辦公室復工，愈來愈多僱主跟從，在家工作比率驟降，工會擔憂武漢肺炎在社區及工作環境大爆發的機會劇增。工會要求，疫情未受控前、即連續28日無新增確診個案，各行各業仍繼續在家工作彈性上班，若僱主的防疫裝備未足28日庫存量，亦不得安排僱員復工。

隨港府宣布恢復辦公室工作，在家工作比率驟降，跨界別工會憂或增疫症傳播風險。（資料圖片／歐嘉樂攝）

24個跨界別工會發聯署聲明，透露跨工會於2月29日以問卷調查形式，訪問來自690間公司及機構逾800名香港各界人士，了解其僱主於過去一星期（2月24至28日）及未來一星期（3月2 至6日）實施的工作安排。

一半受訪者需回辦公室復工

調查結果顯示當中，少於20%受訪者於上週被要求在辦公室工作，另有23%受訪者則表示其僱主於上週安排員工在家工作。但至未來一周，有約49%受訪者表示其僱主要求所有員工在辦公室工作，只有不多於9%受訪者表示其僱主仍然安排員工在家工作。

跨工會指出由一月底至今，港府一直帶頭實施在家工作的防疫策略，多個私人機構均跟隨實行，市民亦基於有2003年沙士的教訓，自覺地配戴足夠防護裝備，工會形容這一切有效堵截傳播鏈的民間成果得來不易。

工會警告港府勿倉卒作出復工決定

最新的調查結果反映，隨着政府帶頭實施辦公室復工，愈來愈多僱主開始有相同安排，在家工作比率驟降，或令武漢肺炎在社區及工作環境大爆發的機會劇增。跨工會警告港府勿輕率魯莽，倉卒作出復工決定，奉上香港市民性命健康作為其政治硬任務的賭博籌碼。

此外，跨工會亦提出兩個要求，分別是醫學上疫情未受控（即連續28日無新增確診個案）之前，維持現行各行各業在家工作的安排，或呼籲僱主實行彈性上班安排；以及若僱主未能確保工作場所有28 天庫存量供僱員使用，不得安排僱員恢復工作崗位。