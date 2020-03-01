【新冠肺炎】近半受訪僱員本周需回辦公室復工　工會憂增傳播風險

廿四個跨界別工會昨日（1日）訪問了本港逾800名各界人士，約23%受訪者上周獲安排在家工作，少於20%人士需回辦公室，惟未來一周可在家工作的受訪僱員跌至約9%，大幅下跌14個百分點，有約49%僱員則需回辦公室工作。
跨界別工會認為，隨政府帶頭實施辦公室復工，愈來愈多僱主跟從，在家工作比率驟降，工會擔憂武漢肺炎在社區及工作環境大爆發的機會劇增。工會要求，疫情未受控前、即連續28日無新增確診個案，各行各業仍繼續在家工作彈性上班，若僱主的防疫裝備未足28日庫存量，亦不得安排僱員復工。
隨港府宣布恢復辦公室工作，在家工作比率驟降，跨界別工會憂或增疫症傳播風險。（資料圖片／歐嘉樂攝）
24個跨界別工會發聯署聲明，透露跨工會於2月29日以問卷調查形式，訪問來自690間公司及機構逾800名香港各界人士，了解其僱主於過去一星期（2月24至28日）及未來一星期（3月2 至6日）實施的工作安排。
一半受訪者需回辦公室復工
調查結果顯示當中，少於20%受訪者於上週被要求在辦公室工作，另有23%受訪者則表示其僱主於上週安排員工在家工作。但至未來一周，有約49%受訪者表示其僱主要求所有員工在辦公室工作，只有不多於9%受訪者表示其僱主仍然安排員工在家工作。
跨工會指出由一月底至今，港府一直帶頭實施在家工作的防疫策略，多個私人機構均跟隨實行，市民亦基於有2003年沙士的教訓，自覺地配戴足夠防護裝備，工會形容這一切有效堵截傳播鏈的民間成果得來不易。
工會警告港府勿倉卒作出復工決定
最新的調查結果反映，隨着政府帶頭實施辦公室復工，愈來愈多僱主開始有相同安排，在家工作比率驟降，或令武漢肺炎在社區及工作環境大爆發的機會劇增。跨工會警告港府勿輕率魯莽，倉卒作出復工決定，奉上香港市民性命健康作為其政治硬任務的賭博籌碼。
此外，跨工會亦提出兩個要求，分別是醫學上疫情未受控（即連續28日無新增確診個案）之前，維持現行各行各業在家工作的安排，或呼籲僱主實行彈性上班安排；以及若僱主未能確保工作場所有28 天庫存量供僱員使用，不得安排僱員恢復工作崗位。
聯署工會:
1. 香港職業治療師工會
2. 香港物理治療師職工總會
3. 香港言語治療師總工會
4. 香港人力資源僱員工會
5. 香港製藥及醫療儀器業職工總會
6. 香港公關及傳訊業總工會
7. 新公務員工會
8. 香港貿易，推銷及採購職工會
9. 香港社會工作者總工會
10. 香港創建及工程人員總會
11. 香港輔助教研人員工會
12. 航空同業陣線
13. 香港資訊科技界工會
14. 香港獸醫業職工會籌委會
15. 香港酒店工會
16. 香港白領（行政及文職）同行工會
17. 政府非公務員職工總會
18. 香港活動專業人員工會
19. 香港市場及營銷專業人員工會
20. 香港自由工作者服務工會
21. 城巴有限公司職工會
22. 香港公司秘書專業人員協會籌委會
23. 新世界第一巴士公司職工會
24. 香港設計師工會籌委會