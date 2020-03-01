【新冠肺炎】假日郊遊避疫　石澳燒烤場逼爆　市民：估唔到咁多人

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情肆虐，教育局日前宣布延長全港中小學及幼稚園停課，有家長趁周末帶小朋友郊外呼吸新鮮空氣；石澳泳灘及鄰近燒烤場擠滿人潮，大部分人乘機都脫下口罩。 有攜同子女的家長指，停課期間小朋友一直留在家中不能外出，適逢周末不用上班，特意帶小朋友到郊外「放鬆一下」。

一家四口的馬女士表示，停課期間小朋友一直沒法外出，適逢週末特意帶小朋友前來「活動吓」。（曾凱欣攝）

教育局日前宣布延長全港中小學及幼稚園停課，將不早於復活節假期結束後的4月20日復課，停課期間，不少學童都要留在家中。有家長趁周末帶小朋友郊外呼吸新鮮空氣，而石澳泳灘及鄰近燒烤場擠滿人潮，大部分都沒有戴上口罩。

嗰個家長攜子女到郊外 有家長指「估唔到咁多人」

攜同女兒到場的劉先生說，原本打算到郊外能避開人流，結果期望落差，直言「估唔到咁多人」。雖然前來燒烤的人眾多，但他認為郊區空氣較流通，亦會勤洗手和抹手，避免與家人共用一套餐具，故不太擔心。

一家四口的馬女士表示，停課期間小朋友一直沒法外出，適逢週末，丈夫放假，特意帶小朋友前來「活動吓」，又笑言希望「唔會咁唔好彩」。為了應對疫情，馬女士指會提醒小朋友盡量避免觸碰眼睛，以及勤洗手，又特意為他準備了掛頸的迷你空氣淨化袋。

同是一家人前來燒烤的黃先生指，三星期前亦曾到石澳燒烤場，但今次人流明顯增加，上一次下午一時都未見爆滿，但今日同一時間竟然爆滿，認為可能因為疫情逐步減退。雖然黃先生指沒有特別因為避開而到郊區，但他指小朋友自停課期間都留在家中，所以特意帶他們較空曠的地方。