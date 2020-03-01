【新冠肺炎】長洲遊人增助長生意　商戶憂太平清醮取消影響生計

由於新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情未止，長洲太平清醮值理會昨日（2月29日）宣布，取消受遊客歡迎的搶包山和飄色，只剩下會景巡遊及傳統祭祀活動。餅店、渡假村、小食店均表示擔憂對生意的影響，但由於仍有數個月時間，暫未知生意較去年差多少。有商戶亦反映，近日周末本地遊客增多，有助生意回升。

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渡假村：假日入住率僅五成



邁亞美度假村老闆杜先生指，從去年社會運動開始，已減少九成內地遊客。最近因疫情影響，更不敢接待他們。現時生意依靠香港市民。他透露，已減價三成吸引遊客，舊式房間甚至減價五成至約一晚600元。現時平日入住率僅得兩至三成，假日只得一半入住約五成。

然而，杜先生認為取消搶包山等活動，遊客量會減少，但太平清醮是傳統屬於長洲人的活動，遊客減少亦減低病毒交叉感染的風險。因距離太平清醮仍有一段時間，暫時未知對入住率的影響。

邁亞美度假村老闆杜先生指，從去年社會運動開始，已減少九成內地遊客。（歐陽德浩攝）

平安包店：旺丁不旺財 已計劃分散投資



郭錦記餅店業務發展總監郭先生表示，最近兩星期周末人流明顯上升，卻旺丁不旺財，遊客並無消費意欲，繼續依靠長洲街坊的光顧。他指餅店生意是「好天收埋落雨柴」，只能見步行步，但暫時未能計算疫情對生意的實際影響。

郭透露，每年太平清醮須製造約七萬個平安包，因師傅的數量有限，期間會找一群「雷霆救兵」製包，而平日僅售出平安包數十個。現時要觀察一段時間，才能判斷太平清醮其間的預備人手。

郭指出2003年沙士後香港經濟衰退，政府因而復辦搶包山。事隔17年後，搶包山因新型肺炎而取消，認為「有少少得意」。但他坦言，最近幾年生意已達瓶頸位。因此近年已計劃分散投資，在荃灣設立工廠製燒賣、魚蛋等食品，期望能拉上補下以填補損失。

經營小食店20多年的鄺先生表示，相比去年社會運動的零生意，現已回復五成。（歐陽德浩攝）

小食店：生意回復五成



經營小食店20多年的鄺先生表示，相比去年社會運動的零生意，現已回復五成。他透露，2013年電視劇「情越海岸線」吸引大量馬來西亞、新加坡等地的遊客，生意額為多年的高峰，現在不及當時的一半。他亦不擔心取消搶包山和飄色會減少生意，因以往太平清醮期間實施封路，遊客擠在碼頭外街，對人流影響不大。