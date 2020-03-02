【三罷】涉藏鐵鎚摺刀　19歲女今被加控 　排期至下月審理

去年11月網民發起「三罷」行動，並在各區堵路，一名19歲女大專生涉於長沙灣攜有鐵鎚、摺刀等，被控管有工具意圖作非法用途罪。案件今（2日）於西九龍裁判法院再訊，控方改控罪名較重的在公眾地方管有攻擊性武器罪，並加控一項管有物品意圖損壞財產罪。被告否認兩罪，案件於4月1日開審，料需時2天。被告申請保釋被拒，還柙候審。

被告韓德芳（19歲，大專生）首次提堂時被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控方之後改控罪名較輕的管有工具意圖作非法用途罪，惟今天又再以最初的罪名提告。她現被控於去年11月12日在長沙灣福榮街512號地下外的公眾地方，無合理辯解管有一把刀鋒長10厘米的摺刀。

今被加控管有扳鉗和螺絲批等

控方又加控一項管有物品意圖損壞財產罪，指她同日在福榮街512號地下外，管有一支長30厘米長的鐵鎚、一個長20厘米的扳鉗、一把長20厘米的螺絲批、一瓶960毫升消毒酒精、一個打火機、一疊報紙及一個長12厘米、可延伸至18厘米的開瓶器，意圖在無合理辯解下用以損毀香港政府的財產。

被告否認兩罪，辯方表示同意大部分的控方案情，但會就被告的意圖有所爭拗。案件排期至4月開審，被告申請保釋被拒，還柙候審。

案件編號：WKCC4264/2019