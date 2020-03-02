【新冠肺炎】北角炮台山至少12間佛堂　大多暫停活動大廈謝絕外人

新型冠狀病毒肺炎﹙亦稱「武漢肺炎」﹚疫情持續蔓延。截至3月2日，北角「福慧精舍」佛堂相關個案已增至16宗，是本港出現確診個案以來最大型傳播。 「福慧精舍」所在的北角及鄰近的炮台山一帶有十多所佛堂、道堂及廟宇，記者走訪多處均發現佛堂暫停開放。區內大型佛學中心「佛教愍生講堂」已暫停所有講座，法會如常進行但不「停留聚眾」。另外有距離美輪大廈一個港鐵站路程的大廈貼出告示，謝絕公眾入內拜訪佛堂會所。

肺炎疫情持續蔓延，與北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂有關的個案不斷增加，截至3月2日已增至16宗，是本港出現確診個案以來最大型傳播，當中更有5宗個案疑為二代傳播。

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北角炮台山商住大廈「香火鼎盛」

「福慧精舍」所在的北角及鄰近的炮台山一帶的大廈可謂香火鼎盛，在英皇道、堡壘街及屈臣道一帶至少有12所佛堂及2所道堂，以及一座岳王古廟。

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記者沿英皇道走訪該區佛堂，發現多處均暫停開放。區內大型佛學中心「佛教愍生講堂」貼出通知，指應衛生呼籲，取消所有活動，法會如常進行但不「停留聚眾」。現時只有辦公室維持開放，供學員交費或退款。講堂原本每星期舉行佛經講座、佛學堂、養生班等，辦公室職員指「所有都取消」。

大廈貼告示謝絕入內

另外有大廈貼出告謝絕公眾進入拜訪佛堂會所。港鐵炮台山站對出的公主大廈貼出告示，指因肺炎疫情告急，為防止病毒傳播，謝絕外人探訪佛堂會所。該大廈距離「福慧精舍」所在的美輪大廈約一個港鐵站、約1公里路程。

位於炮台山屈臣道海景大廈的「佛教三德弘法中心」，記者走訪時發現該處大門緊閉，透過玻璃門可看到內裡無人，燈光半開；門外兩張告示分別張貼於2月1日及2月6日，分別通知取消2月所有活動，以及原本於2月初舉行的法會改期。而附近的岳王古廟亦於2月4日貼出暫停開放告示。