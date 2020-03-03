【新冠肺炎】區議員接逾30宗求助個案　斥永安濫收改機票手續費

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情持續。有屯門區議員今日（3日）表示，自今年1月起至今，接到超過30宗求助個案，稱搭乘的航空公司即使宣布免費更改機票或退票，永安旅遊仍向受影響旅客收取數百元至過千元手續費，且多次聯絡未獲回覆，質疑永安旅遊在疫情期間「發國難財」及作出虛假陳述之嫌。他們促請永安盡快回應，否則將與苦主報警處理。

苦主林小姐與友人今年1月8日經永安旅遊購買價值3434港元前往泰國的泰國航空機票，惟因疫情希望延遲出發，多番詢問不果，斥永安處理手法不當。（陳晶琦攝）

苦主林小姐與友人今年1月8日，透過網站經永安旅遊購買價值3434港元、原定於2月7日由香港出發曼谷的泰國航空機票。得悉疫情爆發，遂於1月底不斷致電永安旅遊查詢更改日期的詳情，惟多番查詢未獲回覆，至2月7日出發當日兩小時前，仍收到旅程出發提醒。2月27日終獲得官方電郵回覆稱，將收取每人1000港元更改機票，以及350港元手續費。

林小姐認為，永安旅遊安排極不合理，指出從未要求取消行程及退款，只希望更改機票日期，待疫情緩和才出發，惟多次查詢未獲回覆，斥永安「完全無售後服務」，要求他們交代事件。

苦主梁小姐去年12月經永安購買長榮航空台灣機票酒店2人套票，稱多番斡旋及區議員介入，才獲免收手續費及全數退款。（陳晶琦攝）

另一苦主梁小姐去年12月中購買永安旅遊，前往台灣長榮航空機票酒店、價值6,570港元的二人套票，原訂2月6日出發。惟台灣因疫情實施封關，她多次致電並於出發當日到門市查詢，一直未獲回覆及受理。至2月7日方獲回覆指要收取每人150元手續費，多番斡旋終免收任何手續費辦理退票及全數退款。

梁小姐批評，永安旅遊處理手法不當，強調今次並不因私人理因要求退票，而是疫情肆虐擔心感染才取消行程，斥永安「發國難財」，不排除採取進一步行動，向有關當局投訴。

林小姐向記者展示，多次與永安旅遊溝通的畫面，涉事職員一直未有清楚交代更改機票日子的費用及詳情。（陳晶琦攝）

屯門區議員巫堃泰表示，上述個案僅是冰山一角，稱多宗個案的涉事航空公司一早宣布免費取消或更改行程安排，當中涵蓋行社，但永安旅遊仍堅持收取手續費，斥其手法不可取、誤導苦主，甚至有「虛假陳述」之嫌。

屯門區議員張灝文及社區主任張贊華亦指，至今有30-50宗求助個案，當中10宗已同意永安旅遊提出的條款並處理退票，將繼續跟進其他個案，亦不排除有進一步行動，包括報警處理，促請永安旅遊盡快回覆交代事件。