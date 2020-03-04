【新冠肺炎】大學研究指微信過濾疫情用詞　學者：致民眾保護有誤

內地新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情嚴重，約8萬人確診，約3萬人未治癒。 騰訊旗下社交通訊程式微信（WeChat）為內地人常用溝通工具，亦是了解最新疫情的主要資訊來源。多倫多大學一項研究發現，內地對社交媒體上有關新冠肺炎言論的審查十分嚴厲。截至2月中，共有516組與疫情相關詞彙遭過濾禁用，當中99組與港澳台地區相關，例如「發起罷工+五大訴求+員工陣線」組合，甚至連與行政長官林鄭月娥呼籲相關的「香港+林鄭+呼籲+病毒」組合，亦遭微信禁用。 研究學者認為，疫情爆發期間實施嚴厲言論審查，將限制民眾接觸資訊，從而導致他們未能採取合適保護措施。

今年1月1日至2月15日期間，共有516組與武漢肺炎疫情相關詞彙組合，遭微信過濾禁用，未能順利在中國內地帳戶的群組聊天中收發。（多倫多大學蒙克國際研究中心報告截圖）

516組詞彙被屏閉 2月審查較1月嚴厲

多倫多大學蒙克國際研究中心 （Munk School of Global Affairs & Public Policy）的公民調查中心（Citizen Lab）在東岸時間昨日（3日）發表研究報告，今年1月1日至2月15日期間，共有516組與武漢肺炎疫情相關詞彙組合，遭微信過濾禁用，未能順利在中國內地帳戶的群組聊天中收發。

研究人員發現，2月的審查較1月嚴厲，1月1日至31日期間共有132組詞彙組合被禁；2月1日至15日期間，共有384組詞彙組合被禁。

在各種禁用辭彙組合中，觸及中央高層處理疫情的詞彙最常被禁，涉及192個組合。涉及病逝醫生李文亮的禁用詞彙組合有19個，例如「聲音+人傳人+李文亮」、「冠状病毒+人传人+李文亮」等。

港澳台99個詞彙組合被禁

微信的審查不只適用於中國內地，同時適用於通用繁體中文的港澳台地區。研究報告發現，港澳台地區有99個詞彙組合被禁，當中68%與香港的政治、社會事件及行政長官林鄭月娥有關（詳見下表）。

另外，有7組與民眾動員、追究內地政府等訴求相關，研究報告形容，該些詞彙均是借鑑香港示威口號，例如「武漢+光復」及五大訴求等。

微信伺服器設「關卡」審查用戶的收發資料。（多倫多大學蒙克國際研究中心報告截圖）

+ 11 + 10 + 9

港澳台地區及民眾動員相關微信禁用詞彙組合（節錄）

發起罷工+五大訴求+員工陣線 香港+林鄭+呼籲+病毒 香港+港府+衞生防護+港人 武漢+光復 湖北+五大诉求 武汉+五大诉求

研究報告形容，自疫情爆發以來，中國領導人強調「輿論導向（public opinion guidance）」，過濾及禁用批評中央的詞彙，用意是避免領導人尷尬，維持中央政府的正面形象。報告又認為，民營企業要負責防止有害資訊、不當言論蔓延，該些企業為了避免官方訓斥，導致出現「過度審查（over-censoring）」情形。

研究學者Lotus Ruan認為，疫情爆發期間實施嚴厲言論審查，將限制民眾接觸資訊，從而導致他們未能採取最合適保護措施。