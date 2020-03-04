【檢疫大廈】第三次更新含7000地址　豪宅天璽貝沙灣擎天半島上榜

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情未停，自上月8日由內地入境居民及遊客，均需強制家居檢疫14日。衞生署今晚（3日）第三度更新正接受強制檢疫人士所居住大廈地址名單，新增超過800個新登記地址，令累計地址增至7,654個，當中元朗區及油尖旺區分別各有超過700個地址，為全港最多。 榜上有名的不乏私人豪宅，包括多個港鐵九龍站上蓋物業，如天璽、擎天半島，以及曾有居民確診的御金．國峯。此外，港島亦有多個貴價屋苑上榜，如渣甸山名門、地利根德閣及貝沙灣等。

九龍站上蓋物業擎天半島榜上有名。（資料圖片）

元朗區及油尖旺區佔最多

根據衞生署公布名單，截至今日（3日），有人正接受隔離檢疫的大廈累計地址增至7,654個。若以分區劃分，元朗區及油尖旺區涉及的地址最多，各有超過700個；最少檢疫大廈的地區為南區及離島區，分別約有100多個。

名單上有多個豪宅，除已榜上有名的君臨天下、畢架山一號外，亦有多個九龍站上蓋物業，如天璽一期、二期和擎天半島。何文田亦有多個豪宅地址上榜，包括半山壹號、天鑄2座、6座及7座。港島區亦有多個貴價私人屋苑，包括地利根德閣、渣甸山名門及貝沙灣等。

同時有多個非住宅大廈上榜，包括中銀太子大樓、平田邨服務設施大樓等。

中西區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 8 + 7 + 6

灣仔區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 4 + 3 + 2

東區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 10 + 9 + 8

南區強制檢疫人士居住大廈名單

深水埗強制檢疫人士居住大廈名單

+ 19 + 18 + 17

九龍城區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 15 + 14 + 13

黃大仙區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 6 + 5 + 4

觀塘區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 15 + 14 + 13

油尖旺區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 22 + 21 + 20

葵青區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 7 + 6 + 5

荃灣區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 11 + 10 + 9

屯門區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 11 + 10 + 9

元朗區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 21 + 20 + 19

北區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 12 + 11 + 10

大埔區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 8 + 7 + 6

沙田區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 17 + 16 + 15

西貢區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 8 + 7 + 6

離島區強制檢疫人士居住大廈名單