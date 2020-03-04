【新冠肺炎】接武漢港人包機出發　許樹昌料有小比例對病毒呈陽性

撰文：鄭秋玲
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政府派包機去武漢接載滯留港人，首批兩班包機今早（4日）出發，料共接載258名港人，包括有孕婦、長期病患者以及應屆文憑試考生，發燒或有病徵的人士不能登機，回港後要到駿洋邨檢疫中心強制檢疫14日。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在商業電台節目《在晴朗的一天出發》上表示，武漢屬疫區，港人在當地居住了長時期，故必須接受強制檢疫，過往如日本鑽石公主號都有病例是回港時未有發病屬醞釀期，料武漢港人中會有小比例對新型冠狀病毒檢測呈陽性。許樹昌認為，武漢包機上同行官員有全套防護裝備，正如醫護人員在穿戴好防護衣下照顧病人情況一樣，毋須強制檢疫，但安全起見會有醫學監測。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）
至於公務員及市面陸續恢復正常上班，許樹昌表示，現時疫情相對穩定，包括新個案都是涉及佛堂等，並未見爆發不明來歷的新個案。他建議大廈實施防疫措施，包括進入大廈前量度體溫，呼籲僱主彈性安排用膳時間，助員工避免人多聚餐。許樹昌表示，內地方面除了湖北之外其他地方似乎減少了確診個案，至於意大利、韓國疫情加劇，許樹昌認為如有關地區不實施封關阻斷人流往來，病毒有可能變成「大流行」。對於世界衞生組織（WHO）今次應對疫情表現，許樹昌形容「好似係慢咗幾拍。」