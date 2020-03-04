【新冠肺炎】接武漢港人包機出發　許樹昌料有小比例對病毒呈陽性

政府派包機去武漢接載滯留港人，首批兩班包機今早（4日）出發，料共接載258名港人，包括有孕婦、長期病患者以及應屆文憑試考生，發燒或有病徵的人士不能登機，回港後要到駿洋邨檢疫中心強制檢疫14日。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在商業電台節目《在晴朗的一天出發》上表示，武漢屬疫區，港人在當地居住了長時期，故必須接受強制檢疫，過往如日本鑽石公主號都有病例是回港時未有發病屬醞釀期，料武漢港人中會有小比例對新型冠狀病毒檢測呈陽性。許樹昌認為，武漢包機上同行官員有全套防護裝備，正如醫護人員在穿戴好防護衣下照顧病人情況一樣，毋須強制檢疫，但安全起見會有醫學監測。