【新冠肺炎】跑馬地豪宅婦人印度返港後確診　周日疑出席婚禮

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港昨日（4日）新增4宗確診個案，累計105宗。 衞生署昨晚深夜公布的第105宗個案為一名69歲女子，居於跑馬地樂陶苑維勝閣。她在1月31日至2月24日到訪印度，回港時乘坐國泰航空CX694航班，於2月24日抵港。她於2月23日在印度期間出現肚瀉，於2月28日發燒，屬新冠肺炎病徵，至昨日確診。患者曾在本周日（1日）到過九龍塘根德道5號。翻查資料，該地址為四季薈戶外婚宴場地My Garden，因此可能是出席婚禮活動。 第104宗個案為62歲女子，其丈夫周秉亮早前已確診，患者即上月25日確診的馬主周巧兒的嫂子。患者與丈夫居於大坑道8號竹麗苑，曾到過香港賽馬會跑馬地會所，其女兒上月22日出閣，兩夫婦與均曾周巧兒出席簽紙儀式及在金鐘JW萬豪酒店的婚宴。 「佛堂群組」亦有兩名無病徵患者確診。第102宗個案為43歲法師，他是福慧精舍佛堂負責人，獨居於該佛堂；第103宗個案為57歲女子，她是第76宗個案及第91宗個案，即居於「紅山半島」第一期患者的家傭，她的僱主曾到過福慧精舍佛堂。現時共有18名確診患者與該佛堂有關。

確診跑馬地豪宅婦人由印度新德里乘坐國泰航空CX694，於2月24日抵港。（資料圖片）

跑馬地豪宅婦人​患者曾乘CX694 上月24日由新德里抵港

第105宗個案為69歲女子，她有長期病患，居於跑馬地樂陶苑維勝閣。病人於1月31日至2月24日到訪印度，返港前一日、即2月23日在印度期間出現肚瀉；返港後於2月28日出現發燒，她曾兩度向一名中醫求診，3月3日到貝夫人普通科門診診所求醫，昨到灣仔鄧肇堅醫院求診。

病人深喉唾液樣本昨日證實對病毒呈陽性反應，已獲安排入住律敦治醫院接受治療，現時情況穩定。病人同住的丈夫及家傭沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

她於2月24日在印度新德里，乘坐國泰航空CX694返港。中心呼籲曾乘坐有關回港航班的人士致電熱線。

衞生署披露，患者曾在本周日（１日）到過九龍塘根德道5號。翻查資料，該地址為四季薈戶外婚宴場地My Garden，最多可容納260人。

▼瑞士花園確診馬主周巧兒潛伏期行蹤▼

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周巧兒嫂子亦確診 三人上月22日到過多處

第104宗個案為62歲女子，是第101宗個案周秉亮的妻子，亦即第85宗個案周巧兒的嫂子。病人過往健康良好，居於大坑道8號竹麗苑。她沒有出現病徵，早前因被列作第85宗個案的密切接觸者被安排入住檢疫中心，其呼吸道樣本昨日對病毒呈陽性反應，現時在東區尤德夫人那打素醫院接受治療，情況穩定。病人最近沒有外遊。

周秉亮夫婦的女兒於2月22日結婚，兩人與周巧兒同日到過北角柏蔚山1座，當時舉行簽紙儀式，之後到金鐘JW萬豪酒店出席婚宴，擺了兩圍，共有20人出席。衞生署最新公布，三人當日也有到過賽馬會山光道跑馬地會所。

出席其女兒的婚宴，當時周秉亮及周巧兒亦有出席。另外，她亦到過香港賽馬會跑馬地會所。

兩宗新增個案與福慧精舍有關 佛堂群組累計18人

第102宗個案為43歲男子，他是福慧精舍佛堂負責人，獨居於該佛堂。他沒出現病徵，因被列作密切接觸者早前被安排入住檢疫中心。病人的呼吸道樣本昨日證實對病毒呈陽性反應，現時在東區尤德夫人那打素醫院接受治療，情況穩定。病人最近沒有外遊，但曾於1月17日至20日到訪四川省峨眉山市。

第103宗個案為57歲女子，她是第76宗個案及第91宗個案，即居於「紅山半島」第一期患者的家傭。該兩宗個案分別於2月24及26日確診，而第76宗個案曾到訪福慧精舍佛堂。病人過往健康良好，沒有出現病徵，因被列作密切接觸者早前被安排入住檢疫中心。其呼吸道樣本昨日對病毒呈陽性反應，現時在瑪麗醫院接受治療，情況穩定。病人最近沒有外遊，也沒有到訪福慧精舍佛堂。其密切接觸者，包括僱主及僱主的兒子早前已被安排接受檢疫。

衞生防護中心的流行病學調查顯示，合共18名病人均曾於1月或2月到訪福慧精舍佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。中心再次呼籲於1月25日後曾到訪有關佛堂的市民致電中心熱線，如該人士出現相關病徵，中心會安排入院接受治療。