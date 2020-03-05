【新冠肺炎】藝發局藝文界支援達5,500萬元　冀解業界燃眉之急

新型冠狀病毒肺炎肆虐，自2月起本港藝文活動近乎全部取消或無限期延後，藝術工作者及藝團工作大受影響。香港藝術發展局於農曆年前推出「藝文界支援計劃」，當時預算總額為500萬元。受疫情影響，民政事務局從防疫抗疫基金，增撥5,000萬元，讓計劃總額增至5,500萬元，以支援業界渡過難關，受資助的藝團最高可獲13萬元。

藝發局主席王英偉(左二)表示，計劃為解決燃眉之急，以支援和補助為重點。（歐陽德浩攝）

藝發局主席王英偉表示，計劃為解決燃眉之急，以支援和補助為重點。預料計劃可惠及633個團體、約4,600名個人藝術工作者。受惠對象分為四類，第一和第二類對象為藝發局長期合約資助的團體和計劃，第三和第四類為非藝發局資助的舉辦藝文計劃，及個人藝術工作者。

第一類包括受「年度資助」、「文學平台計劃」及「優秀藝團計劃」資助約61個團體，最多可獲13萬元。

第二類為獲藝發局資助約200多個計劃，非出版計劃最多可獲3萬元，出版計劃最多可獲6,000元；而文化交流計劃和委約活動計劃，可直接獲發1.5萬元。

第三和第四類方面，非藝發局資助舉辦的藝文計劃最多可獲1.5萬元，個人藝術工作者最多可獲7,500元。

此外，藝發局四個藝術空間約49個租戶，包括創協坊、柏秀中心、泛亞中心、大埔藝術中心。租戶自2月起免繳三個租金，預計可惠及76個藝術家及12個藝團。

成立小組審批申請 一個月內發放資助

計劃因應現時社會情況，暫不設截止申請日期，直至資助額全數發放或另行通知。無須申請的藝團及藝術工作者（即第一和第二類），將由今日起約兩星期內，以支票形式一次發放。其他申請者可填妥當局網上發放的申請表，以電郵或郵寄遞交。辦事處已成立小組審批，約一個月內完成處理並發放資助。