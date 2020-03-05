牛奶公司薄扶林宿舍失修　告政府違地契未准建車路　獲裁勝訴

牛奶公司於1958年與政府達成換地協議，以獲准在薄扶林興建員工宿舍。惟宿舍與薄扶林道之間只有行人路連接，牛奶公司多番向政府申請興建車路，但不果，令宿舍日久失修，現已無人居住。牛奶公司入稟，指政府拒該公司興建車路是違反地契條款。高院今(5日)頒下判詞，指根據條款，政府是無權拒批興建車路，遂裁定牛奶公司勝訟。

原告為牛奶有限公司，被告為由律政司代表的地政總署。

判詞透露，牛奶公司和政府於1958年達成換地協議，牛奶公司向政府交出12萬平方呎的農地，以換取在涉案土地興建員工宿舍。根據地契的條款，政府批准牛奶公司在薄扶林道與員工宿舍之間，興建一條通道。

欠車路令宿舍難以維修

多年間，宿舍與薄扶林道之間有一道行人路，但未有行車路。自2000年起，牛奶公司多次向政府申請興建行車路，但不獲批。由於沒有車道可達，牛奶公司難以維修宿舍。宿舍因日久失修，自2005年起已沒有人居住。

地契條款可建車路

牛奶公司的律師指出，根據地契的條款，它可以興建一條車路連接宿舍和薄扶林道，因此入稟控告政府。而政府代表則反駁稱，有行人路連接已符合地契的條款。

官指不能只因應過往情況

惟法官拒接納政府的說法，並指根據條款，政府無斟情權拒批牛奶公司興建車路。此外，政府指宿舍住客過去40年在沒有車路下，仍然可以進出，法官指不能根據過往的情況，而決定現時沒有需要車路，因而裁定政府敗訴，並需支付牛奶公司的訟費。

案件編號：HCMP2423/2017