【肺炎口罩】九巴採購無如期到貨　母公司設生產線　下月日產一萬

受新型冠狀病毒疫情影響，本港早前陷入「口罩荒」，有商界及政黨相繼宣布設立口罩生產線，九巴及龍運的母公司載通國際（0062）今日（6日）亦宣布加入「戰團」，將在屯門九巴車廠生產口罩，預計四月投產，料日產至少一萬個口罩及優先供應給前線員工，成全港首家自設口罩生產線的巴士營運商。

載通國際旗下有13,000名員工，今日宣布委託專業團隊安裝無塵生產車間，潔淨標準達ISO 14644-1中的ISO Class8，生產三層外科口罩，過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布，符合美國材料與試驗協會第一級（ASTM Level1）標準。

早前全城口罩供應緊張，九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，原本預購數以十萬計口罩無如期到貨，故公司仍需四出撲口罩，甚至6至7元一個口罩仍照入手，上月亦接觸不同廠家及供應商，決定在九巴屯門車廠內設一條全自動口罩生產線，平均一分鐘可生產60至80個口罩，希望前線員工有足夠口罩供應，則至少日產1萬個口罩。他稱，若原材料供應、人手及機器產能一切順利，最快下月可生產首批口罩。他續指，會恆常生產口罩，在疫情過後亦不會暫停，希望將來口罩能自給自足。

被問及會否有加價壓力，他解釋設立生產線場地屬母公司擁有，以及用其資源資助旗下巴士公司及保障員工，故不會動用九巴資源。

九巴及龍運的母公司載通國際今日（6日）宣布，將在屯門生產口罩。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪介紹詳情。（羅君豪攝）

逐步歸還CSI口罩

巴士車長口罩不足，九巴龍運及新巴城巴早前承認獲政府借出CSI口罩，日後須全數歸還。林子豪表示，當能保障前線員工，包括近萬個車長、車務督察及站務助理，確保每人每日至少有一個口罩，餘下數量會逐步歸還政府；當口罩產量穩定，會進一步提供口罩予員工家屬、退休員工、同業及社會有需要人士。

不申請政府資助

政府計劃在「防疫抗疫基金」中撥款15億元資助本地口罩生產，承諾向每條生產線每月採購最多200萬個口罩，為期一年。林子豪指政府資助要求申請者需優先把生產的口罩賣給政府，與公司自設生產線目標及初衷不一樣，故不會申請資助。

▼300億防疫抗疫基金措施▼