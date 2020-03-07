【新冠肺炎】居半山確診印度裔商人月內到四國家　曾乘英航商務艙

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，截至周五（6日）晚上8時，本港累計共有 108宗個案，包括107宗確診及1宗疑似個案。今日新增的個案中，包括一名患有長期病患的56歲印度裔男子，即第106宗個案。他居於半山寶城大廈，於周三（4日）發燒，並於周四（5日）往嘉諾撒醫院及律敦治醫院求醫。 根據衞生署資料，該患者於2月至3月期間曾到訪美國、墨西哥、倫敦及巴黎，途中乘坐兩班英航航班的商務艙，分別從巴黎到倫敦、倫敦至香港。其妻子於周一（2日）出現發燒，呼吸道樣本對病毒呈陰性反應。

第106宗個案曾乘坐兩班英航航班，分別從巴黎到倫敦，並由倫敦返港。（資料圖片）

一個月內曾到訪四個國家

衞生署衞生防護中心公布，今日新增的第106宗個案為患有長期病患的56歲男子，居於半山寶珊道14-16號寶城大廈A座。他於周三（4日）出現發燒、頭痛及肌肉痛，周四（5日）向嘉諾撒醫院求醫，其後再到律敦治醫院求醫並入院接受治療，現時情況穩定。

該名病人曾經於2月2日至20日到訪美國及墨西哥，並於 2月25日至3月3日到訪倫敦及巴黎。他於2月25日從香港帶到倫敦、3月1日由倫敦到法國巴黎；其後於3月3日乘坐英國航空BA323的商務艙座位由巴黎到倫敦，並由倫敦乘坐英國航空BA27的商務艙於3月4日抵港。衞生署呼籲，曾乘坐以上兩班航班商務艙的人士，請致電衞生防護中心熱線。

兩名家傭及一名司機被安排檢疫

該病人的妻子於3月2日發燒，現時留醫於律敦治醫院，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陰性反應。病人其餘的家居接觸者，包括兩名女兒、兩名家傭及一名司機沒有出現病徵，將被安排檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於下午記者會指出，該名病人的公司於科學館道9號新東海商業中心。他在2月19至25日都在香港，曾與家人、顧客吃飯，衞生署會追蹤曾與他有接觸的人。

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