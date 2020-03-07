【逃犯條例】聽障婦涉9.8示威推倒警員　未安排手語翻譯案押後訊

去年9月8日有示威者發起大型示威，到美國領事館促請美國會通過《香港人權與民主法案》草案，示威期間香港多處爆發嚴重警民衝突，多名示威者被拘捕。警方最近分別起訴其中2人襲警和刑毀罪，今日（7日）正式帶到東區法院提堂，控方要求答辯。但其中一名52歲家庭主婦有聽力障礙，法庭因溝通問題未有安排手語翻譯員，案件押後至3月9日再訊；另一名21歲學生的案件則押後至4月30日待辯方索取文件，押後期間二人均可保釋外出。

首被告杜娟娟，52歲，報稱家庭主婦，被控一項襲擊警務人員罪，指她去年9月8日在中環纜車里和花園街交界襲擊執行職務的警務人員X；次被告沈聞一，21歲，報稱學生，被控一項管有攻擊性武器罪，指他在中環港鐵站近K出口管有一支雷射筆，意圖將其作非法用途使用。

就杜一案，控方與辯方均曾為患有聽力障礙的被告申請手語翻譯，但法庭最終未能安排，裁判官將案件押後至下周一再訊；另控方亦要求沈答辯，但辯方申請將案件押後至4月30日待索取警方文件及準備法律意見，獲法庭批准，押後期間兩人繼續可保釋外出。

據悉，案發當天有警員在中環纜車里和花園街附近架設封鎖線，期間杜要求通過被拒。因溝通上有困難，杜涉嫌推向警員X肩膀，令該警員跌倒，其後杜被拘捕；沈則被指在中環地鐵站外與其他人涉嫌用雷射筆兩次射向在現場戒備的警員。

案件編號：ESCC 292,293/2020