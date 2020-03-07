【新冠肺炎】服務暫停、長困家中　獨力照顧者瀕臨崩潰

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續下，本港絕大部份學校停課，日間照顧服務全面停頓，連同部份家居照顧服務都被迫暫緩。有關安排對殘疾人士，體弱長者，長期病患者，特殊教育需要（SEN）學童造成嚴重影響，對在家照顧他們的家人和照顧者構成更大壓力。有機構聯同立法會議員於上月底到本月初進行網上調查，發現疫情下協助留守老弱殘障的照顧者當中，九成為女性，其中近四成需獨力照顧；來自二人家庭的受訪者中更有七成沒有其他人分擔照顧責任。當中更有受訪者於其他意見中表示「已面臨無法生活下去」，反映疫情持續的話將會令照顧者面對的生活處境更為嚴峻。

單親媽媽伍女士獨力照顧患有ADHD的女兒，坦言她放假兩個月來，只能互對，足不出戶，身心疲累。（梁煥敏攝）

學校停課至今超過一個月，所有殘疾人士日間練和照顧服務包括庇護工場，日間中心等服務暫停，令受訪者自閉、過度活躍（ADHD）、智障的子女的訓練和照顧安排中斷，改變原有的生活規律，導致他們出現各種行為和情緒問題。

機構指，在2月27日至3月4日，問卷以不記名方式在網上發布，結果共有1,393人有效回覆，結果發現，有超過73%受訪者反映照顧對象出現情緒及行為問題，當中的16%更為較嚴重的情緒及行為問題，另外，有三成人認為照顧對象在疫情下有更多攻擊自己或他人的行為。

此外，近日因疫情影響下擔心感染，減少外出，有42%受訪者每個星期只能與被照顧者外出一至兩次，更甚者有40%人只能困在家中，完全沒有外出，當中主因包括害怕照顧對象不懂得自我保護（81%），容易受到感染，另外，亦有照顧者反映因缺乏口罩以及自己體力應付不來，感到困擾。

伍女士與女兒同疫症長期留在家中，近日女兒心情已受嚴重影響，形容似處於「深不見底的隧道」。（受訪者提供）

數字上又反映，49%照顧對象都會情緒失控，而認為會導致家庭衝突和經濟困難，而照顧者和照顧對象的受傷情況亦會加劇，當中更有受訪者於其他意見中表示「已面臨有法生活下去」反映疫情持續的話將會令照顧者面對的生活處境更為嚴峻。

此外，調查結果發現，當照顧者有其他人分擔照顧責任，其身心壓力的徵狀會比其他照顧者明顯嚴重。獨自局負照顧責任的照顧者中，有接近八成表示有抑鬱，獨力照顧者的睡眠質素較差，八成多人士表示睡得不好。

張超雄（右二）指，不少要獨力照顧的家庭反映已出現嚴重問題，已瀕臨崩潰。（梁煥敏攝）

有關的照顧者關注機構指，無論停課，抑或訓練和照顧服務停頓，持續缺乏支援的情況對特殊需要人士帶來極大的負面影響，持續的疫情已經令照顧者及其家庭身心俱疲，帶來家庭衝突等實際生活影響。立法會議員張超雄指，不少要獨力照顧的家庭反映已出現嚴重問題，已瀕臨崩潰，亦有人説已「無辦法活下去」，問題嚴重。對於短期建議由社署及教育局向特殊需要人士發放口罩及防疫物資，加強他們自我保護能力，減輕照顧者經濟和抗疫的壓力；透過學校和服務單位開設網上支援，持續關注照顧者和照顧對象需要透過學校和服務單位加強視像溝通，此外，認為部份影響不大的上門家居服務及暫托服務可部份恢復，減低照顧者壓力。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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過度活躍小學生長困家中 單親媽無法外出購防疫物資

單親媽媽伍女士剛於去年辭去本來工作，靠積積來照顧將近升中，患有專注力失調及過度活躍症（ADHD）就讀小六的女兒，本來只為學習而作的選擇，近日因疫情而成了24小時與她獨處，坦言女兒放假兩個月來，只能互對，足不出戶，身心疲累。她分享説，女兒於首兩三星期，得知不用上課，感到興奮，但時間久了，因怕她「周圍跳、周圍掂」加上只餘下極少口罩，只能要她長期留在家中。

「近兩三個星期佢已頂唔順，喺屋企大呼大叫，又不停奔跑，不停咁跳，成日問住要返正常日子，好想返學，仲要同我講，我就嚟死㗎啦。我哋日日都只能夠你眼望我眼，我想出去買啲嘢嘅機會都冇，所以之前想去搶口罩又唔得，連米都買唔到。」指一月底至今，兩人一同出外只有三次。

病情倒退 似處於深不見底的隧道

由於少了學習及跟進病情，本來已有自控，現時已漸倒退，慨嘆已「打回原形」，網上學習亦遇上網絡技術的問題，但學校協助不足，「老師又只係會催交功課，交不到要罰，家長壓力都好大。」

伍又説，女兒埋怨説「自己正處於深不見底的隧道」，作為母親也無法協助，只能由她繼續在家跑跑跳跳，希望日間暫托服務重開，為有需要者提供支援，「我都係想放一陣子假，我都係想舒解壓力，好想瞓一下！」

有機構進行網上調查，發現疫情下協助留守老弱殘障的照顧者當中九成為女性，當中近四成需獨力照顧。（梁煥敏攝）

此外，亦有留守院舍的長者的家人反映，不少本身有病患的家人因為長期不能有親人陪伴，身心情況轉差，記憶力也開始倒退，亦有部份人士由於早前被家人帶走回家「放假」不趕及返回院舍，老伴年老亦要24小時貼身照顧，體力上難以長期支持，希望部份社福服務可以逐步回復。

張超雄説，有長者原本兩日沖一次涼，但現在七日都未必可以沖一次，加上部份協助買餸的服務亦停止，令有需要的人生活上面對頗大困難。他期望除了人流集中的服務外，其他服務可以逐漸恢復。