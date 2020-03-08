【新冠肺炎】衞生署料未來或當嚴重流感處理　政府將檢討應對措施

港大微生物學系講座教授袁國勇今日（8日）表示，踏進夏天後疫情可能有所紓緩，但到冬天時可能會「逆向輸入」，例如從南半球輸入香港，提醒港人不要掉以輕心，要有心理準備疫情持續至年底。 衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，認同袁國勇的說法，又指新型肺炎未來可能會當作「嚴重流感」處理，政府部門將開會討論相關應對措施。 張竹君亦指，新冠肺炎與沙士不同，在病發前已開始傳播病毒，病情可由輕微至嚴重，身體較弱的患者如慢性病人，感染後病情會急轉差，難以像當年沙士一樣依靠控制及隔離措施來杜絕，又指除非仿效內地封城及停止所有公眾活動，故現時的措施僅拖慢擴散的情況。

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港大微生物學系講座教授袁國勇今日（8日）表示，踏進夏天後疫情可能有所紓緩，但到冬天時可能會「逆向輸入」，例如從南半球輸入香港，提醒港人不要掉以輕心。（資料圖片）

袁國勇指，本港疫情踏進夏天後可能有所紓緩，但到冬天時可能會「逆向輸入」，例如從南半球輸入香港，並指要有心理準備會持續至本年底。

未來或當作嚴重流感處理

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，新型肺炎應不能如當年沙士一樣，做好控制後就切斷傳染鏈，「睇落唔似。」她又指，現時全球有多宗病例，「除非好似似中國咁封城，先有機會停到。」張竹君指，同意袁國勇說法，疫情不似可停止，相信未來香港可能要改變政策，將病情視為較嚴重的流感個案處理，但需要再討論本港的醫療措施，是否已可接收相應病人，現時仍希望盡量拖慢疫情爆發，期望不會有太多人同一時間受影響。

張亦指，新冠肺炎的模式像流感，在病發前已開始傳播病毒，病情會由輕微至嚴重不等，身體較弱的患者如慢性病人，感染後病情會急轉差。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指湖北返港工作人員無須檢測，有個別官員怕公眾擔心，或其擔心受感染，故安排檢驗病毒。（余俊亮攝）

相信飛機上交叉感染機會低

政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衛早前曾到武漢，安排因新冠肺炎滯留在湖北的港人撤離，但同機有女乘客回港後確診感染。政府發言人表示，二名官員將接受14日醫學監察，並接受病毒測試。

張竹君表示，因之前鑽石公主號的經驗，已對湖北回港的乘客用盡一切防止感染的措施，例如穿著保護衣，座位的距離分開，相信交叉感染的機會非常低。

個別官員擔心受感染 特別安排檢驗病毒

張亦指，湖北回港的工作人員無須作檢測，就像醫生每日診症，只需在社區做足防感染的措施，不須檢驗有否染病。她表示，知道有個別官員怕公眾擔心，或官員本人擔心受感染，因此特別安排檢驗病毒。