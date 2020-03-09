【新冠肺炎】林正財：或需維持圍堵政策1、2年　4月中可考慮復課

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本身為醫生的行政會議成員林正財今早（9日）於電台節目表示，疫情即將進入第三階段，即其他國家逐漸多確診個案，形容香港需維持圍堵政策，直至可能1、2年後出現有效藥物或疫苗，不過圍堵力度政策或需調整，亦非單一方法，與坊間所指「封到零」不同。 林正財又稱，如需要長期鬥爭，香港又非每日大爆發，需思考如何盡量回復正常生活，同意4月中可思考復課安排，包括縮短上課時間，調整回校學生時間等。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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本港人口集中 「圍堵政策」到最後一刻

林正財今早於港台節目《千禧年代》表示，疫情已經由第一階段的從內地輸入、第二階段的本地傳播，即將演變為進入第三階段的國外多處如南韓、意大利、伊朗等地爆發傳播。他表示，香港面績不大，人口較集中，認為圍堵政策不需放棄，「可能圍堵到最後一刻」。對於需維持到何時，是否需等至1、2年後出現藥物疫苗，他表示「好有可能係」，但認為圍堵有不同力度，亦應配合紓緩政策。

林正財續指，香港的圍堵政策較精準，亦毋須如坊間指「封到零」，反而應有不同類型的入境控制，除了源頭減截，對外地來港人士亦可採取包括醫學監察、檢疫中心隔離等措施，並指假如檢驗能力高，隔離時間或可壓縮。

不過林正財亦憂慮，部分地區的檢測能力有限，確診個案未必多，但實際或有不少人感染，令港府決策困難，形容「呢類地方更加頭痛」，例如印度旅行團事件，當地確診個案並不多，認為政府亦要加一定控制。

需思考如何盡量回復正常生活 包括復課

對於是否應考慮4月中復課，林正財表示，如面對長期鬥爭，又非每日大爆發，需思考究竟如何盡量回復正常生活，包括復課。他表示，復課重點在於如何調節安排，例如最初只是高年級學生回校，只有三之一學生上課，而且縮短時間。