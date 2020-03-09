【逃犯條例】涉刑毀中銀設施17歲男生准保　條件：須24小時在家

薄扶林華富商場的中國銀行，上月12日遭人焚燒櫃員機、存款機等，兩名涉案學生先後被控以一項縱火罪。其中17歲少年今（9日）於屯門裁判法院覆核保釋申請，辯方表示留意到法庭認為在家安裝閉路電視、使用抗疫電子手環並非相宜的保釋條件。署理主任裁判官張潔宜聽取控辯雙方陳詞後，批准被告以3萬現金、父母合共6萬人事擔保金保釋，期間被告不可離港，並須24小時留在家中。

17歲姓劉男學生被控於2月12日，在薄扶林華富（一）商場地下22號舖中國銀行（香港），與16歲姓溫男學生，無合法辯解而用火燒毀一部櫃員機、一部存款機及一部支票存入機。

到警署報到需家長陪同

辯方表示留意到法庭認為在家安裝閉路電視、使用抗疫電子手環並非相宜的保釋條件。張官最終批准被告以3萬現金、父母合共6萬人事擔保金保釋，期間不可離港，須交出旅行證件、在家長陪同下每周往警署報到一次及居於報稱地址。除了見律師、醫生及警署報到外，被告要24小時留在家中，而見律師、醫生也要在12小時前通知警署，外出時不得重返案發地點。

另外，如被告學校在下次提訊前復課，被告則要改為遵守6時至6時的宵禁令。

案件編號：WKCC468/2020