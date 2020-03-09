【新冠肺炎】停課不停學　學校今起可為學生申請免費上網兩個月

受新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情影響，全校中小學及幼園須停課至4月中下旬。教育局局長楊潤雄今日（9日）透露，確實復課日仍需評估，為照顧基層學生在停課期間的電子學習需要，馬會與青協、小童群益會及三間電訊商合作，預備了十萬張上網數據卡，供基層學生免費使用兩個月。學校今日起可以學校名義提出申請，首批數據卡最快可於下周五前送抵學校。

教育局局長楊潤雄今日透過facebook發帖，感謝香港賽馬會慈善信託基金推出「在家學習網寛支援計劃」，向基層中小學生提供SIM卡及兩個月的免費上網服務。（「楊潤雄」facebook截圖）

教育局局長楊潤雄今日（9日）向全港學校發信，透露教育局傾向分階段復課，但確實復課日仍待進一步評估，並提醒馬會慈善信託基金與青協、小童群益會及三間電訊商合作的「在家學習網寬支援計劃」，今日起接受學校申請。

馬會、青協、小童群益會、CSL、SmarTone及中國移動合作，捐出十萬張免費上網數據卡，為十萬名綜援家庭、書簿或車船津貼受助同學，提供為期兩個月的免費上網服務，希望即使住在劏房、舊樓或偏遠地區的同學，也可停課不停學。

受疫情影響，全港學校需要延長停課，多校致力推動電子學習。相中人物與報道無關。（資料圖片）

是次計劃只供學校名義申請，不接受個人申請，所有本地中小學可於今日至本周四（12日）下午六時前，透過網上平台申請。而SIM卡最快可在下周五（13日）或之前送到學校。計劃先會向每間申請學校提供「基本數量」的SIM卡，再因應學校申領數目及學校學生的情況，分配餘下的SIM卡。主辦機構建議學校優先分配SIM卡予家居沒有上網、上網頻寬有限或住在網絡連線速度慢等偏遠地區（如村屋等光纖網絡尚未覆蓋）學生。

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