Bossini創辦人孫女羅貝兒抽脂後死亡　丈夫放棄控告韓整容診所

服裝品牌Bossini創始人羅定邦的34歲孫女羅貝兒Law Bonnie Evita，一月底在首爾江南區接受抽脂和隆胸手術後死亡。其丈夫Danny Chi早前表示要在香港法院入稟控告涉事整容診所，惟他今日（9日）卻在社交媒體公布已經撤回起訴，希望韓國警方介入及調查妻子死亡事件、為妻子討回公道，亦指會原諒涉事醫生，籲公眾不要聚焦他原本申索的金額。

服裝品牌Bossini創始人羅定邦的34歲孫女羅貝兒Law Bonnie Evita，一個月前在首爾江南區進行抽脂和隆胸手術後死亡。（羅貝兒Facebook圖片）

Danny Chi與羅貝兒結婚10年，兩人育有一個7歲的兒子，他於上周三（4日）在香港法院提起訴訟，要求韓國Ollim Plastic Surgery診所作出賠償，包括因妻子去世和其可觀的年收入，及損失岳父羅家駒的三分之一遺產。

Danny Chi與羅貝兒結婚10年，兩人育有一個7歲的兒子，他認為今次事件已達到引起公眾關注的目的，現在只想按照妻子的意願好好撫養兒子。（Danny Chi Facebook圖片）

惟Danny Chi今日（9日）在其社交媒體表示已撤回韓國法院的索償訴訟，又指韓國警方已就事件對診所進行刑事調查，他解釋早前提出訴訟是為引起媒體對其妻子慘劇的關注，希望能為妻子討回公道，明白賠償不會帶回其逝去的妻子和兒子的母親。

Danny Chi認為今次事件已達到引起公眾關注的目的，現在只想按照妻子的意願好好撫養兒子，與兒子好好生活，遠離公共生活，同時希望公眾不要聚焦他原本申索的金額。