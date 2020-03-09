許留山與凱施餅店被指欠租　分別被追50萬及16萬元

連鎖甜品店許留山繼早前有多間分店被追租，其粉嶺名都商場的分店亦涉欠租，而遭業主入稟追討。業主指，分店自去年8月起拖欠租金，現拖欠逾50萬元。此外，凱施餅店的西環分店亦遭業主入稟追討逾16萬元。

至今已有多間許留山的店舖被追租。(資料圖片)

許留山租約去年10月已完結

四名原告為涉案名都商場舖位的業主，被告為許留山食品製造有限公司。

原告在入稟狀中指，於2018年1月與被告簽下兩年租約，以月租20萬元把單位租予被告。惟原告指，被告自2019年8月起，未有支付租金、管理費等。連同利息，被告共拖欠52.1萬多元。此外，租約在2019年10月完結後，被告亦未有交還舖位。原告因此入稟追討欠款，並要求被告交還舖位。

凱施西環分店自去年12月起欠租

此外，凱施餅店的西環南海大廈商場分店，亦被指拖欠租金而被入稟追討。原告南洋商業銀行有限公司在入稟狀指，於2018年2月28日和被告凱施食品有限公司，簽下3年租約，以月租7.6萬元把涉案舖位，租予被告。惟被告自2019年12月起，拖欠租金和差餉等，逾16萬元。原告因此入稟追討，並要求被告交還舖位。

案件編號：HCA136、138/2019