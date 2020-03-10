【美股熔斷】陳茂波辦公室：嚴陣以待市場波動　適時加固防衛措施

美股今日三大指數齊急跌，其中道指一度挫逾2,046點，更一度觸發熔斷機制（Circuit Breaker），停止交易15分鐘。 財政司司長辦公室晚上指，面對市場波動會一如既往，嚴陣以待，並會密切留意市況的發展，並按情況適時再加固防衛措施，維護香港的金融穩定。此外，金管局亦繼續監察市場情況，維持香港的貨幣及外匯市場有序運作。

財政司司長辦公室指，香港的金融體系經歷過多番考驗。港府在過去幾年已做多輪防震措施和壓力測試，加強市場抵禦衝擊的能力，並提升了對相關機構以至市場行為的監管。

辦公室指，香港的股市在周一（9日）隨著外圍因素，包括燃油價格及亞洲時區交易的美股指數期貨急劇下跌而相應下挫，恒指跌幅超過1,000點，即超過4%。

香港市場的表現與主要區內的市場一致，雖然波幅及成交額較大，但股票、期貨及衍生工具市場均如常有序地運作。此外，港交所的交易、結算及風險管理運作均有序及妥善地進行。證監會一直密切監察證券市場的場內及場外交易活動。

貨幣市場方面，香港的外匯市場保持有序運作。港元匯率近月大致維持在7.76至7.79水平，市場雙向交易正常進行。本港的銀行體系亦運作正常，香港銀行財政穩健，資產質素良好，有能力應對經濟周期轉變。金管局會繼續監察市場情況，維持香港的貨幣及外匯市場有序運作，並根據聯繫匯率制度確保我們的貨幣穩定。