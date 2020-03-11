【新冠肺炎】九巴改裝200輛巴士應對疫情　設橫趟式通風窗

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐，因應乘客關注密封式車廂空氣流動的問題，九巴今日（11）宣布，會改裝巴士設通風窗，以回應市民加強空氣流通，減低疾病傳播風險的訴求。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪（圖左）指，為回應乘客需求，將改裝約200輛巴士，期望最遲半年內完成，下一步視乎乘客的反映再作改善。（歐陽德浩攝）

九巴於記者會展示兩款完成改裝的巴士，型號分別為富豪（Volvo B9TL）和亞歷山大丹尼士（ADL E500 Trident）。改裝車窗參考倫敦巴士的設計，於上下層的左前及右後方，共增設四個橫趟式通風口，開窗後的通風面積約長59厘米、闊15.9厘米；並在通風口貼上提示字句，提醒乘客不要將窗框視作扶手及伸出車外。

將於半年內改裝200輛巴士

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪指，本來所有巴士的冷氣系統，均設有鮮風功能，一直抽取車外新鮮空氣，並經雙層過濾系統淨化。九巴為回應乘客需求，將改裝約200輛巴士，期望最遲半年內完成，下一步視乎乘客的反映再作改善。

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改裝巴士將服務市區繁忙路線

林亦指，「唔同時代有唔同需求，係時代揀咗呢隻窗。」在疫情過後，將鎖上車窗變回密封狀態，不受外面的空氣影響。他並透露，每輛巴士在車廠改裝連同測試只需幾日，兩輛最新改裝巴士將於明日服務81號線，其他即將完成改裝的10多款車型，將行駛81、1A等市區繁忙路線。