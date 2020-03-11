【新冠肺炎】局部封關後港珠澳大橋入境人數攀升　檢疫漏洞未封？

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府由2月8日起規定，在入境前14日如到過內地，需強制在住所檢疫14日。現時市民及旅客經港珠澳大橋由澳門口岸入境，毋須強制檢疫；由大橋珠海口岸入境，固然會收檢疫令，但如果先人境澳門，再回香港，會否被發現？ 據悉，任何人由港珠澳大橋口岸入境，除需填健康申報表外，僅由口岸衞生署人員以口頭詢問形式，了解有否到過內地等列明地區，靠市民誠實作答。本港市民珠海入境澳門時用香港身份證，惟港澳之間交換出入境資料。換言之，如有人不誠實，可利用這個漏洞往返內地，避過入境香港後強制檢疫，即先往澳門，再回內地，返港時則先到澳門，然後才回香港。 從入境處數字可見，自2月8日以來，市民經港珠澳大橋出人境人數持續上升，由新例生效時各不足千人出入境，至本月初升至各6,000人次。惟未知當中多少人是往珠海及由珠海返港，但衞生署截至本周二（10日），強制檢疫人數為2.4萬人，與同期經深圳灣口岸入境人數相差只約1,000人，當中未計乘內地航班返港人士，可推測絕大部分經港珠澳大橋口岸入境者，都毋須檢疫，或者他們只往澳門便返港。

2月19至20日經由港珠澳大橋入境人士，由逾1,700人增加至逾2,900人，之後更持續上升至近日高峰，單日入境人數高達7,171人。（資料圖片／林若勤攝）

港人內地入境澳門只需醫學檢查8小時

按澳門規定，入境前14天內曾到新冠肺炎疫情高發地區的旅客（包括香港旅客），只要從內地關口入境澳門，需送往綜藝館或工人體育館接受8小時的醫學檢查，而經港珠澳門大橋入境澳門的香港旅客則不受影響。相比在港需14天強制住所檢疫，8小時極短。

至於澳門居民方面，若一天內多次不正常往返內地，亦需接受八小時的醫學檢查。而澳門所有外地僱員自上月20日起，若在入境前14日內曾到內地，需在澳門衞生局指定位於珠海的地點隔離14天，才能入境。

粵港澳無互通居民出入境資料

本港近期出現十多宗港人到外地旅遊後返港確診個案，亦有本地感染源頭不明個案。上月初內地疫情急速惡化，本港確診人數也上升，患者多是內地旅客或曾到內地的市民，「封關」之聲不絕，政府在這情況下，分兩階段縮減出入境口岸，自2月4日起減至只剩機場、深圳灣及港珠澳大橋，並由8日凌晨起，更列明凡在入境前14日到過內地，入境後需住所檢疫14日。

經港珠澳大橋可往珠海或澳門，也可由兩地來港，當中僅由珠海入境需強制檢疫，澳門則不用。但從澳門入境者，有否去過內地？據悉入境人士需填健康申報表，入境時衞生署人員會再在關口，以口頭詢問入境者有否到過內地。有與無，只憑入境者誠實作答，此為第一個漏洞。

香港市民憑身份證出入境香港與澳門，回內地則用回鄉證，因此一直有懷疑，迂迴經澳門回內地，再由內地經澳門回港，可否避過強制檢疫。由於粵港澳三地不會互通出入境者資料，因此入境處系統不會主動「踢爆」虛報資料者，成為第二個漏洞。

檢疫令生效一個月 每日經港珠澳大橋出入境港人增五倍

入境處數字顯示，2月8日強制檢疫令生效前一日（7日），經港珠澳大橋口岸入境的香港市民有6,699人，內地及其他旅客分別有628人及1,340人，合共8,667人。檢疫令生效首六日，每日經港珠澳大橋口岸入境港人不足1,000人，內地旅客跌至單日最多11人，大約有500名其他旅客，料主要是澳門機場旅客。

惟一個月來，經港珠澳大橋口岸入境港人持續上升，本周日（8日）檢疫令生效一個月當日，單計有6,255人入境，比2月初還要多；同期內地旅客單日最多只有31人，其他旅客則最多1,000人。

另方面，經港珠澳口岸出境市民同期也相應上升，一個月來由每日約1,000人，增至上周六（7日）最多6,440人，同期內地人單日最多只有167人。可見檢疫令生效一個月來，每日經港珠澳大橋出入境港人增加五倍。

澳門賭場2月20日重開 出入境人次隨後漸升

自澳門在2月20日賭場重開後，出入境人數隨即明顯上升。2月20日有2,299名市民經港珠澳大橋出境，較前一日增加千人，入境則有3,135人，亦比前一日增加千多人，其後都持續上升；內地旅客出入境持續「低迷」，其他旅客則緩慢上升。

港人經內地口岸入境澳門，只需接受八小時醫學檢查，便可獲得「自由」。（資料圖片）

住所檢疫者幾乎全由深圳灣口岸入境

經港珠澳大橋來港，也可能包括由珠海入境者。但衞生署數據反映，由港珠澳大橋入境而收到強制檢疫令的人數，微乎其微。由本周日至周二，每日在住所檢疫人數，分別為2.36、2.37及2.41萬人，人數比此前14日從深圳灣口岸入境人數少約1,000人，這批「小眾」可能是經大橋珠海口岸入境，也可能是乘搭內地航班來港者，惟相比同期由大橋口岸入境人數（港人約8萬人、內地旅客約300人、其他旅客1.35萬人），不到2%。

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衞生署回應時只重申檢疫令政策，稱在抵港前14天內曾到內地的人士，即使經澳門等入境，亦包括在內，包括從澳門口岸出發的旅客，都須要以書面向衞生署申報是否在14日內曾到訪過內地。