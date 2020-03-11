【新冠肺炎】空姐感染　醫生不同意機組豁免檢疫　籲隔14日再當值

國泰航空一名22歲空姐初步確診新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」），她曾於3月7日由西班牙馬德里往香港CX320航班上執勤，該航班早前亦已有一名中國留學生確診。但在現時規例，於機場抵港並入境的機組人員不需要接受14日隔離；而國泰也只是已建議同航班其他機組人員留在家中、定時檢查體溫及監察是否出現病徵。 因應疫情，國泰已逐步減少九成內地航班，以及盡量減少機組人員在內地過夜，但海外航班則維持以往機組人員過夜的做法。有傳病科醫生認為，疫情在全球大爆發下機組人員不應該列入豁免，而航空公司亦應該自行安排機組人員每次當值是相隔14日。國泰空中服務員工會表示，由疫情爆發至今，不明白政府為何會將機組人員列入豁免人士中，也不滿國泰至今未有增加機組人員的防護裝備，每程機只向每機組人員派發一個口罩。

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國泰空姐初確診 同機留學生亦確診

國泰航空一名22歲空姐初步確診新型冠狀病毒引起的肺炎，她向防護中心表示自3月6日已有流鼻水的症狀，至3月9日出現發冷情況。她曾於潛伏期，即2月21日至24日之間前往荷蘭阿姆斯特丹，25日至3月2日回到香港，其後3月3日前往西班牙馬德里，及至7日回港。

而其馬德里往香港的CX320航班上，另有一名內地留學生亦同樣確診，留學生抵港後從深圳灣口岸離港至東莞。當局估計，空姐或與留學生一同在西班牙收感染。

機組人員毋須強制檢疫

雖然港府早前已對馬德里發出紅色外遊警示，任何人由該地區回港需入住檢疫中心14日。不過在《若干到港人士強制檢疫規例》第4(1)條下，於機場抵港並入境的機組人員並不需要接受14日隔離。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷不認為機組人員應該列入豁免人士中。（資料圖片 / 勞敏儀攝）

過夜與否均進入疫區 同樣高風險

今次事件反映出規例有漏洞嗎？感染及傳染病專科醫生曾祈殷直言，不認為機組人員應該列入豁免，「現時疫情在全球大爆發，機組人員是十分高危。」他指出，無論機組人員是否曾經離開過飛機或機場，抑或是否過夜停留，均不會減低受感染的風險，因為同樣是進入疫區。

曾祈殷解釋，因為機組人員與乘客在機上的密封空間有近距離接觸，難以得悉對方是否染病，同時廁所門、食物托盤、甚至行李等都可能受到污染，「飛機的班次緊密，要徹低清潔也無可能。」他亦特別強調：「我想最提及是機組人員的制服，因為他們的制服不能夠即時清洗，如清潔廁所便有可能沾滿污染物，『真係好污漕』。」

建議機組人員相隔14日再當值

國泰現時建議與確診空姐同航班其他機組人員留在家中，做法是否足夠？曾祈殷建議航空公司應該從內部人手調配，每次回港的機組人員需要相隔14日再當值，以保障機組人員及乘客的健康。就今次事件，他坦言難以確定空姐何時染病，「追蹤病源或者密切接觸者都十分困難，因為病發前亦已經可以『播毒』。」

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工會：國泰未增防護裝備 爭取每四小時一個口罩

國泰空中服務員工會發言人也表示，由疫情爆發至今，不明白政府為何將機組人員列入豁免人士中。對於曾祈殷的建議，工會也認為若國泰能夠彈性處理安排機組人員當值的安排。

國泰有無公布額外的防護措拖呢？工會批評，國泰未有額外防護措施，仍然只向每名機組人員每程航班派發一個口罩，「如飛往台北來回有兩個口罩，紐約來回亦只有兩個口罩。」工會會繼續爭取每四小時工作就要有一個口罩的安排