辱國旗案｜技工初犯未判監　上訴庭斥其行為如表演　改囚20日　

有示威者於去年9月的沙田新城市廣場「和你Shop」中，踐踏國旗及將國旗扔進水池。其中一名涉案21歲的男技工，在沙田裁判法院承認1項侮辱國旗罪，被判200小時社會服務令。律政司認為判刑過輕，就刑期提出覆核申請，更直指應判處監禁式刑罰。上訴庭早前聽取陳詞後，今判被告即時入獄20日，又指被告部份行為如表演。這次是首次有人初犯侮辱國旗罪而被判即時入獄。技工聞判後表現平靜，並即由懲教署人員押走。

被告羅敏聰早前在沙田法院，承認在9月22日於沙田侮辱國旗，被判社會服務令2０0小時。(資料圖片)

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案中被告羅敏聰，21歲。早前在沙田法院承認於2019年9月22日，在沙田新城市廣場及沙田大會堂一帶，公開及故意以毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗。庭上透露，被告已完成64小時的社服令，但因受新冠肺炎的疫情影響，本年1月22日之後未能繼續。

官斥被告辱旗行徑惡劣​

法官指本案的犯罪情節十分嚴重，被告部份行為儼如在表演。當他和其他人輪流踐踏國旗時，有人拱手搭橋讓人龍邊穿越邊踐踏國旗，儼如在嬉戲。法官又指，被告的辱旗行徑惡劣, 嚴重貶損了國旗所代表的國家尊嚴。

此外，被告把國旗猶如垃圾般放入垃圾車，是對國旗所象徵的國家尊嚴極大的侮辱; 他又把裝著國旗的垃圾車踢進水池，有棄絕國旗的意味, 更是嚴重的侮辱。

被告律師表示，被告對結果感失望，但認為刑期不算長，「當探下手足」，而很多「手足」的刑期比他更長。對於是否上訴的問題，律師表示要和大律師商討。

控方：原審官低估案件嚴重性

律政司代表指出，原審裁判官在判刑時低估案件的嚴重性，未有考慮判刑須具阻嚇性，而本案被告犯案亦持續一段時間，且涉及不同形式的侮辱，認為其嚴重程度屬中等至高等，應該判處監禁式刑罰，包括勞教中心。

辯方：判囚多為重犯者

被告的律師卻反駁指，過往侮辱國旗而被判囚的被告，都是多次犯案或燒國旗，或涉及其他控罪，本案的被告涉及的行為包括踐踏國旗、把它由三樓扔至地下，及把國旗放入垃圾車，再把垃圾車推入水池等，認為毋須判囚。但若法庭批准覆核，望改判被告緩刑。

案件編號：CAAR4/2019