【電子牛肉乾】下周啟用打違泊　掃行車證QRCode印告票　三區先行

警務處將於3月16日（周一）起推行「電子定額罰款通知書先導計劃」，應用在打擊違例泊車，在手提裝置輸入涉事車輛的車牌號碼或掃描新行車證上的二維碼（QR Code），配合便攜式打印機，便可即時列印告票，料可減省人手工序出錯。新告票為電腦字體，比傳統的手寫告票較細張，紙身較厚及硬，但所載內容一樣。第一周會由60多名交通督導員先在深水埗、灣仔及將軍澳試行，料陸續到4月中會推廣到全港。 運輸署回覆查詢表示，預計在本年4月、5月開始，陸續發出印有二維碼的車輛牌照。

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應用在違例泊車事項的「電子定額罰款通知書先導計劃」會於下周一起實行，透過流動電話應用程式，掃描新行車證上的二維碼，配合便攜式打印機，便可即時列印告票，如未行車證有二維碼，亦可透過人手輸入涉事車輛的車牌號碼，另可利用手提裝置拍攝最多5張現場圖片，如記錄涉事車輛在禁區違泊情況。目前巡邏軍裝警仍然會繼續使用手寫告票。

首周在三警區先行 料下月推至全港

先導計劃料為期三個月，由交通導督員負責執行，第一周會由60多名交通導督員，先在深水埗、灣仔及將軍澳試行，料4月中會將儀器派發予約340名交通督導員，推廣到全港21個警區。警方檢視成效後，不排除會適時推廣至巡邏軍裝都使用。

▼電子牛肉乾抄牌過程▼

新告票採用感熱紙耐水耐曬

新設計的電子違泊告票，尺碼比手寫版較細，物料為感熱紙。署理交通總部高級警司聶凱鵾表示，實測過該紙質可浸水一天及曝曬兩個月，字跡都不會褪去。他強調，新舊告票所載內容一樣，均為行車證資料，不涉及車主個人資料。付款及查詢程序亦一樣。

新告票三欄資料均為電腦字體，有中英文對照，最左欄資料記錄違例情況，包括車輛號碼，涉嫌犯交通違例事項記有日期、時間、違例事項編號、路名、位置等，並列有罰款額，最底部列明發出日期、簽發通知書人員號碼及所屬單位。至於何時起會在新行車證已加入二維碼等，會由運輸署交代。

運輸署表示， 為配合警方推行的「電子定額罰款通知書先導計劃」，運輸署將會在車輛牌照（俗稱「行車證」）上增設由系統加密的二維碼，載有7項資訊，包括︰(1)牌照屆滿日期、(2)車輛類別、(3)登記號碼連檢查數位、(4)廠名、(5)顏色、(6)座位限額、及(7)檔案記錄，所載的資訊與目前車輛牌照所顯示的資料一致。運輸署預計在本年4月或5月開始，陸續發出印有二維碼的車輛牌照。

【電子牛肉乾】警方推行「電子定額罰款通知書先導計劃」，署理交通總部高級警司聶凱鵾介紹詳情。（余俊亮攝）

可遠程銷除手提裝置資料

就電子告票的保安風險，聶凱鵾表示，行車證的二維碼已經加密，過程中不涉及個人資料，只有警方的手提電話內應用程式才可感應，人員落更後須將儀器交還警署。以前會有底單呈交到中央交通違例檢控組，採用電子告票後，有關資料經加密後會自動傳送到警方後端電腦系統，不會儲存在手提內，如有任何阻礙，可以用回手寫告票。

被問到如果交通督導員遺失手提等會否有資料外洩風險，交通總部總督察鍾潔盈表示，手提裝置預設了雙重密碼，資訊系統部收到遺失匯報後，可以遠程銷除所有資料。

曾字體潦草作廢

據警方數字，2015年至2019年，大概有6000多至9000多張告票因不同理由而註銷。翻查資料，過往手寫告票的常見問題包括寫錯街名、字體不清晰，導致未能收取定額罰款，包括於2017年一批告票將「時間」誤印為「時問」，以及有退休高級督察收到「牛肉乾」後以告票字體潦草難看，及用細楷書寫街名，而拒認罪。