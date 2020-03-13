【逃犯條例】巴籍男認踢打遭私了昏倒男子　官斥案情嚴重押後判

巴基斯坦籍男學生去年12月在示威活動中遇上有人疑因政見不合而起爭執，期間一名男子遭數人襲擊致昏迷，巴籍生疑之後再腳踢及「補多棍」，涉以電筒毆打該男子大腿。警方翻查閉路電視後拘捕巴籍男，並控以一項襲擊致造成身體傷害罪。被告今（11日）在西九龍裁判法院認罪，主任裁判官羅德泉指被告對昏迷的事主加以襲擊，案情嚴重。他決定索取心理報告、背景報告、勞教中心報告及教導所報告量刑，被告還柙至本月27日候判。

被告Mahmood Hahaad（18歲），巴基斯坦籍學生，承認去年12月9日，在旺角西洋菜街與山東街交界襲擊男子陳大鵬。

被告被捕後已被還柙3個月

被告過往無刑事記錄。辯方求情時透露被告在港土生土長，他深感後悔，至今已還柙逾3個月，社工在求情信讚賞他樂於助人。辯方望法庭為年輕的被告索取感化報告量刑。

被告施襲時事主已失知覺

案情指，去年12月8日的示威活動愈演愈烈，翌日凌晨約一時，有警員目賭包括被告在內的一群蒙面人尾隨事主，其中有人與事主爭執。事主被拉扯倒地，再遭人踢頭及臀部致失去知覺，此時被告再補踢事主臀部數下。

警方到場後在事主身旁拾獲棍狀電筒，翻看閉路電視發現與被告衣著吻合的人有份毆打事主，並在附近拘捕被告。被告在警誡下承認犯案。

案件編號：WKCC4529/2019