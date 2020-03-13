【新冠肺炎】專家促港府要求疫區者憑健康證明入境　撤留學生回港

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，全球感染數字破13萬，歐美多國確診個案不斷增加，而本港近日新增數宗由菲律賓馬尼拉、英國倫敦及西班牙馬德里等地輸入的個案，引起輸入個案為本港帶來「第二波」社區傳播的隱憂。 梁子超關注在歐美國家留學的本港學生，認為政府應盡早安排他們回港，並接受14天強制檢疫。針對每日新增數百宗個案的地區，他建議港府要求入境人士出示健康證明，以及在當地檢測的陰性病毒結果，到港後再接受14天強制檢疫。

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目前港府採取部局「封關」限制，從湖北省及韓國抵港人士不得入境；而從內地及伊朗，以及西班牙、日本、意大利、法國、德國部分地區到港的入境人士，需接受14天強制檢疫。

港府應要求所有入境人士接受強制檢疫

梁子超稱，相信歐美確診個案有滯後情況，即有大量人已受感染，但仍未浮現病徵。他預計在未來兩星期，歐美疫情會急轉直下，每星期確診個案會上升達三倍。

他建議，港府應要求所有入境人士，到港後接受14天強制檢疫。針對疫情嚴重，即每日新增數百宗個案的地區，例如美國、美國、法國、德國等部分城市，則應要求入境人士出示健康證明，以及在當地檢測的陰性病毒結果，到港後再接受14天強制檢疫。他表示，「喺當地驗到陰性只係初步保障，可能只係病毒量太少，唔代表嚟到之後都無事，所以為安全起見，都應該檢疫14日。」

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

建議航空公司為留學生加開航班

他又關注在歐美國國家留學的本港學生，認為政府應盡早撤離他們回港，並安排他們接受14天強制檢疫。「其他人就話要大幅減少入境，留學生反而應該盡快返嚟，因為當地校園傳播會係相當嚴重，太遲撤就好易中招。」他指出，留學生在當地或會感到不安，而且不少國家並無廣泛提供病毒測試，容易出現延誤確診及治療。然而，現時由歐美國家直航到港的航班數目非常少，他建議航空公司為留學生加開特別航班，接載他們回港。

全球13萬人受感染

根據已公布的統計數字，截至昨日（12日），全球累計確診感染達病例131460宗，當中意大利有15113宗；伊朗有10075宗；西班牙有2968宗；法國有2876宗；美國及加拿大累計確診1416宗。